Le Secure Boot et le TPM sont deux acronymes qui hantent les joueurs PC depuis l'arrivée de Windows 11 et la nouvelle génération de logiciels anti-triche. Face à la confusion, Valve prend les devants.

La dernière version bêta de Steam intègre un outil simple pour vérifier l'état de ces fonctionnalités directement depuis l'application. Un petit ajout qui en dit long sur la direction que prend le jeu sur PC, où la lutte contre la triche impose de nouvelles contraintes.

Pourquoi Steam ajoute-t-il cette vérification maintenant ?

L'initiative de Valve n'est pas un hasard. Elle répond à une tendance lourde initiée par les éditeurs de jeux multijoueurs compétitifs. Des titres majeurs comme Battlefield 6 avec son anti-triche Javelin, et le prochain Call of Duty: Black Ops 7, rendent désormais l'activation du Secure Boot et du TPM 2.0 obligatoire pour pouvoir lancer le jeu.





L'objectif est de créer un environnement de démarrage sécurisé pour empêcher l'exécution de logiciels de triche de bas niveau (kernel-level). En intégrant cet outil de diagnostic, Steam facilite la vie des joueurs qui, jusqu'à présent, devaient fouiller dans le BIOS de leur machine pour vérifier leur configuration.

Le Secure Boot et le TPM, qu'est-ce que c'est et pourquoi suscitent-ils tant de controverses ?

En résumé, le Secure Boot est une caractéristique de l'UEFI (l'héritier du BIOS) qui veille à ce que seul un logiciel signé et fiable soit démarré lors de l'allumage du PC. De son côté, le TPM (Trusted Platform Module) est une puce matérielle sécurisée qui conserve des clés de cryptographie en dehors du reste du système. Ensemble, ils constituent un duo de sécurité solide.





Néanmoins, leur utilisation par les systèmes anti-triche est controversée. Des critiques soulèvent la question de l'accès accordé à ces logiciels au niveau du noyau (le niveau le plus privilégié du système), ce qui pourrait compromettre la stabilité et la sécurité. En outre, le Secure Boot est connu pour sa compatibilité parfois difficile avec certains systèmes d'exploitation comme Linux, ce qui exclut de fait une partie de la communauté.

Comment vérifier son statut sur Steam et que faire si ce n'est pas activé ?

La vérification est désormais un jeu d'enfant pour les utilisateurs de la version bêta de Steam. Il suffit de se rendre dans le menu "Aide", puis "Informations système". En faisant défiler la liste, une nouvelle ligne indique clairement si le Secure Boot est activé, juste à côté de l'état du TPM.





Si l'une ou l'autre de ces fonctionnalités est désactivée, il n'y a pas de solution miracle dans Windows : il faut redémarrer le PC et accéder au BIOS/UEFI. La procédure varie selon le fabricant de la carte mère (Asus, MSI, Gigabyte...), mais elle implique généralement de naviguer dans les options de sécurité ou de démarrage pour y trouver et activer les options correspondantes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonctionnalité est-elle disponible pour tout le monde ?

Non, pour l'instant, elle est réservée aux utilisateurs de la version bêta du client Steam. Elle devrait être déployée pour tous dans une future mise à jour stable.

Suis-je obligé d'activer le Secure Boot et le TPM pour jouer sur Steam ?

Non, pas pour la majorité des jeux. Seuls certains titres spécifiques, principalement des jeux multijoueurs récents avec des anti-triche intrusifs (comme Battlefield 6 ou Call of Duty), l'exigent. La plupart de votre bibliothèque fonctionnera sans.

L'activation de ces fonctions peut-elle causer des problèmes ?

Pour la plupart des utilisateurs sous Windows 11, l'activation est transparente et recommandée pour la sécurité générale. Cependant, cela peut compliquer l'installation de certains autres systèmes d'exploitation (dual-boot avec Linux) et, dans de très rares cas, causer des conflits avec du matériel ou des logiciels plus anciens.