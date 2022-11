L'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour un montant de 70 milliards de dollars a été quasiment instantanément suivie d'un mélodrame autour de la franchise Call of Duty.

Sony s'est ainsi rapidement opposée à ce que la firme de Redmond mette la main sur la franchise d'Activision qui se veut l'une des plus rentables au monde, et surtout sur PlayStation. Chaque année, Sony tire des millions de dollars de revenus de Call of Duty au fil de royalties et de commissions sur les achats intégrés, de fait la firme a rapidement crié à une atteinte à la concurrence en cas de rachat.

Microsoft multiplie donc les efforts pour tenter de rassurer non seulement Sony mais également les différents régulateurs de la concurrence à travers le monde qui sont consultés pour valider ou non ce rachat...

Récemment, Phil Spencer annonçait qu'il n'y avait pas de raison que Microsoft verrouille Call of Duty sur ses propres plateformes et que la franchise pourrait être portée sans aucune limite de temps sur PlayStation...

Un contrat de 10 ans renouvelable sur le tapis

Finalement le New York Times rapporte que Microsoft aurait proposé un contrat à Sony évoquant une durée de 10 ans renouvelables pour le portage de l'ensemble des prochains Call of Duty sur PlayStation.

Sony n'a pas rejeté ni signé le contrat et ne s'est pas exprimée sur la question...

Depuis le départ, Sony utilise l'excuse de Call of Duty en exagérant largement sur l'importance de la franchise pour son propre écosystème. La marque se présente en victime et en acteur mineur d'un marché qu'elle domine pourtant largement. Plusieurs régulateurs ont déjà estimé que Sony avait bien trop d'avance sur le marché pour que le rachat d'Activision Blizzard ne change quoique ce soit dans l'équilibre du secteur.

Finalement, ce n'est pas tant la peur de voir Call of Duty ne plus être porté sur PlayStation qui inquiète Sony, mais plutôt le fait de voir la franchise s'installer dans le Xbox Game Pass ou faire profiter d'avantages (contenu spécifique) exclusifs à l'environnement Xbox. Une situation pour le moins hypocrite puisque Sony a toujours négocié des contrats d'exclusivité temporaire auprès d'Activision pour Call of Duty, ainsi que des contenus spécifiques et exclusifs à ses consoles ces dernières années...