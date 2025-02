Voici tout d'abord une petite présentation du AOC CU34G2XPD.

Cet écran incurvé de 34 pouces au format 21:9 avec une résolution Wide QHD (3440 x 1440 pixels) assure une immersion totale avec des images d’une netteté impressionnante.

Son taux de rafraîchissement de 180Hz et son temps de réponse ultra-rapide de 1 ms GTG garantissent une fluidité et une réactivité optimales.

Le certificat VESA DisplayHDR 400 apporte une large gamme de couleurs, des noirs profonds et des contrastes améliorés pour une qualité d’image époustouflante. De plus, la profondeur de couleur véritable 8 bits apporte offre une palette riche et nuancée, garantissant des images ultra-réalistes.

Grâce aux 6 modes de jeu intégrés, ajustez l'écran en fonction de votre style de jeu, que ce soit FPS, course ou stratégie en temps réel. Vous pouvez également personnaliser vos propres réglages et les enregistrer pour un accès rapide via le pavé de commande AOC.

Le logiciel AOC G-Menu vous permet également de gérer facilement tous les paramètres du moniteur.

Retrouvez l'AOC CU34G2XPD en promotion à 289 € au lieu de 339 €, soit une remise de 15 % sur Amazon.







Et voici quelques autres modèles d'écrans gaming à prix réduit en ce moment :

