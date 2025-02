On commence avec la Creality K1 Max.

Avec un volume d'impression de 300 x 300 x 300 mm, la K1 Max atteint des vitesses de 600 mm/s maximum. Pour y parvenir, Creality a intégré une tête d'impression ultra-légère de seulement 190 grammes, équipée de l’extrudeur Sprite et de la tête Spider haute capacité avec cartouche de chauffe céramique à 360°. Le système utilise des axes sur roulements et un refroidissement optimisé de la pièce sur le côté, en plus d'une version modifiée de Klipper pour traiter davantage de données plus rapidement.

Grâce à un débit de filament élevé, jusqu'à 32 mm³/s, la vitesse d'impression reste élevée sans compromettre les résultats. La machine prend également en charge divers outils pour optimiser les impressions à grande vitesse, comme la compensation de la résonance.

L’imprimante intègre un système de chauffage céramique qui entoure la buse pour garantir une montée en température rapide et uniforme. Un extrudeur à double engrenage et un refroidisseur thermique en alliage de titane assurent une extrusion de haute qualité.

La K1 Max se distingue par un accéléromètre intégré dans la tête d'impression, mesurant la fréquence de résonance de la machine pour limiter les effets de résonance et de ghosting. Son châssis renforcé assure une meilleure stabilité, et sa caméra IA surveille l’impression en détectant automatiquement les échecs, permettant de mettre en pause ou d'annuler l’impression des pièces défaillantes tout en poursuivant le reste.

Elle dispose aussi d’un système de nivellement automatique avec un LiDAR de haute résolution (1 μm), qui cartographie le lit d'impression et arrête l’impression en cas de problème.

La K1 Max est équipée de connexions WiFi et Ethernet, et peut être pilotée à distance via l'interface Web, le Cloud Creality ou le logiciel de slice Creality.

Pour plus d'informations, retrouvez notre test de la Creality K1 Max.

Retrouvez l'imprimante 3D Creality K1 Max à 699 € au lieu de 969 € (prix officiel) sur Rue du Commerce avec la livraison offerte.



Elle est également disponible reconditionnée mais en état neuf sur Geekbuying à 659 €.





Et voici quelques autres imprimantes 3D à prix réduit :

