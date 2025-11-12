TV TCL QD-Mini LED 65C89K 4K 2025 65"
La technologie QD-Mini LED offre un contraste élevé et des couleurs riches et naturelles. La série Precise Dimming, avec jusqu’à 3840 zones de rétroéclairage, assure une image homogène avec des noirs profonds et des dégradés précis.
Le panneau Crystglow WHVA garantit une bonne lisibilité des détails et un contraste bien équilibré, tandis que l’affichage natif 144 Hz assure une fluidité agréable, que ce soit pour les films, le sport ou les jeux.
Grâce à Google TV, l’accès aux contenus et applications est simple et intuitif, tandis que le son Dolby Atmos apporte davantage d'immersion.
Le design ZeroBorder aux bords ultra-fins sublime chaque image et met pleinement en valeur l’écran.
La TV TCL QD-Mini LED 65C89K 4K 2025 65" est en promotion à 999 € au lieu de 1 199 €, soit une remise de 17% en ce moment sur la Fnac.
