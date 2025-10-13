Station d'alimentation portable DJI Power 1000 V2
Grâce à sa charge rapide, elle atteint 80 % de capacité en seulement 37 minutes et intègre deux ports USB-C de 140 W (280 W au total).
Conçue pour une sécurité maximale, la station est équipée d’une batterie LFP de 1024 Wh, d’un système de gestion intelligent (BMS) et d’un boîtier ignifuge. Elle garantit une protection fiable même dans des conditions extrêmes, avec une durée de vie pouvant atteindre dix ans.
En cas de coupure de courant, une alimentation de secours est assurée grâce au onduleur à basculement rapide, avec un temps de commutation de seulement 10 millisecondes, garantissant la continuité de fonctionnement de vos appareils essentiels.
Silencieuse, la centrale fonctionne à seulement 26 dB et supporte la charge ultra-rapide SDC pour certaines batteries de drones DJI, permettant un redécollage en seulement 30 minutes.
En ce moment, retrouvez la station DJI Power 1000 V2 à 549 € au lieu de 589 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 899 €).
Les articles DJI suivants sont également disponibles à prix réduit :
- Stabilisateur nacelle DJI Osmo Mobile 7 pour smartphone à 74,99 € soit -15% (et prix officiel 89 €) (trépied intégré, nacelle à 3 axes, suivi fluide avec ActiveTrack 7.0 et double objectif, poignée antidérapante...)
- Drone DJI Mini 3 à 304 € soit -14% (et prix officiel 379 €) (avec radiocommande, appareil photo 12MP avec capteur CMOS, enregistrement 4K 30 fps / 1080p 60 fps, zoom numérique 4x, GPS, GLONASS et GALILEO...)
- Bundle Aventure caméra DJI Osmo Action 5 Pro à 384 € soit -6% (et prix officiel 479 €) (avec 2 écrans tactiles OLED, capteur 1/1,3", photos 8K, suivi optimisé du sujet, autonomie jusqu’à 4h, séquences ultra-stables avec HorizonSteady 360°, 3 batteries Extrême Plus incluses)
- Pack drone DJI Mini 4 Pro + 1 an de couverture contre les accidents DJI Care Refresh à 689,99 € soit -22% (prix officiel drone 799 € et prix DJI Care Refresh 1 an 85 €) (avec radiocommande, transmission vidéo FHD sur 20 km, enregistrement HDR 4K/60 ips, ralenti 4K/100 ips, capteur CMOS 1/1,3" avec fonction ISO double natif, détection d’obstacles omnidirectionnelle...)
Et retrouvez aussi notre top 3 des promos de la journée (avec pack barre de son Sonos Arc Ultra + caisson de basses, Lenovo IdeaPad Slim 3 et Apple Watch 10) ainsi que notre top 10 de la Promo d'automne Rue du Commerce !