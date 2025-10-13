Station d'alimentation portable DJI Power 1000 V2

Grâce à sa charge rapide, elle atteint 80 % de capacité en seulement 37 minutes et intègre deux ports USB-C de 140 W (280 W au total).

Conçue pour une sécurité maximale, la station est équipée d’une batterie LFP de 1024 Wh, d’un système de gestion intelligent (BMS) et d’un boîtier ignifuge. Elle garantit une protection fiable même dans des conditions extrêmes, avec une durée de vie pouvant atteindre dix ans.

En cas de coupure de courant, une alimentation de secours est assurée grâce au onduleur à basculement rapide, avec un temps de commutation de seulement 10 millisecondes, garantissant la continuité de fonctionnement de vos appareils essentiels.

Silencieuse, la centrale fonctionne à seulement 26 dB et supporte la charge ultra-rapide SDC pour certaines batteries de drones DJI, permettant un redécollage en seulement 30 minutes.

En ce moment, retrouvez la station DJI Power 1000 V2 à 549 € au lieu de 589 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 899 €).

Les articles DJI suivants sont également disponibles à prix réduit :

Et retrouvez aussi notre top 3 des promos de la journée (avec pack barre de son Sonos Arc Ultra + caisson de basses, Lenovo IdeaPad Slim 3 et Apple Watch 10) ainsi que notre top 10 de la Promo d'automne Rue du Commerce !