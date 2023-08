Surveiller sa maison est une solution viable afin de dissuader les cambrioleurs de rentrer par effraction chez vous. En effet, se sachant filmés, ils savent qu'il y aura la possibilité qu'ils soient confondus en cas d'enquête de police. Nous allons vous présenter une sélection de produits affichant de belles réductions tarifaires.

Commençons avec la caméra de surveillance Reolink Argus PT. Cette caméra IP capture les images et le son et les stocke sur un serveur de vidéosurveillance. Elle fonctionne sans fil et est alimentée par un panneau solaire, fourni avec. Cet appareil prend des clichés à 4 MP et sur 355° à un angle vertical allant jusqu'à 140°.

Cette caméra de surveillance Reolink Argus PT est proposée à 139,99 € au lieu de 199,99 € soit 60 € de réduction avec le coupon vendeur chez Amazon. La livraison est offerte sous 48 heures.

D'autres caméras IP sont également en promotion à savoir :



