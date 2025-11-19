Pour permettre aux consommateurs de sécuriser leurs achats en toute tranquillité, Reolink a décidé d'avancer son Black Friday. Jusqu'au 19 novembre inclus, les acheteurs peuvent accéder à des remises allant jusqu'à -50%, sur les solutions de sécurité de la marque. Cette opération est valable sur le site officiel Reolink.com ainsi que sur Amazon, proposant des prix équivalents à ceux du Black Friday officiel.

L'opération met en lumière plusieurs innovations clés de Reolink :

L'endurance et le 360° : Altas PT Ultra

Idéale pour une surveillance permanente, l'Altas PT Ultra se distingue par son autonomie record. Cette caméra 4K sur batterie peut assurer jusqu’à huit jours d’enregistrement continu sur une seule charge, éliminant le besoin de recharges fréquentes. Sa couverture panoramique à 360° et sa vision nocturne ColorX capturent les moindres détails, même en très faible luminosité.

⚡️Découvrir notre test de la Altas PT Ultra

➡️ Prix en promo : 127,49 € avec le coupon à cocher sur Amazon au lieu de 149,99 € (prix officiel 199,99 €)

La précision du double objectif : Duo 3 PoE

La caméra Duo 3 PoE frappe fort avec sa résolution de 16 MP et son double objectif. Elle offre une vue panoramique et ultra-détaillée de 180° obtenue par la fusion des deux images. Un atout majeur : elle permet de visualiser les trajectoires des objets et des personnes sur un seul écran. Pour les environnements plus exposés, la version Duo 3V PoE propose une protection anti-vandalisme renforcée.



➡️ Prix en promo : 139,99 € sur Amazon (au lieu de 189,99 €, prix officiel)

Aussi disponible sur le site de Reolink à 132,99 €

Le suivi intelligent : TrackMix WiFi 4K PTZ

Dotée elle aussi d’un double objectif, la TrackMix WiFi garantit un confort de surveillance inégalé en affichant simultanément une vue grand-angle et une vue zoomée sur le même écran. Lorsqu’un mouvement est détecté, cette caméra 4K équipée du Wi-Fi 6 suit et zoome automatiquement sur le sujet. Elle se distingue par son intelligence artificielle capable de faire la différence entre les personnes, les véhicules et les animaux, assurant ainsi des alertes pertinentes.

➡️ Prix en promo : 139,99 € au lieu de 189,99 € (prix officiel 229,99 €)

L'offre à surveiller (disponible demain) : Reolink Video Doorbell WiFi (Battery)

La sonnette connectée Reolink Video Doorbell WiFi (Battery) sera également en promotion, mais à partir du 20 novembre et jusqu'au 1er décembre. Cette sonnette 2K permet l'audio bi-directionnel et offre la possibilité de programmer trois messages personnalisés pour accueillir automatiquement les visiteurs. Grâce à sa détection de colis et de personnes, elle simplifie la confirmation des livraisons.

⚡️Découvrir notre test de la Reolink Video Doorbell WiFi

➡️ Prix en promo (à partir du 20/11) : 94,99 € (au lieu de 139,99 €, prix officiel)

L'ensemble des offres du Black Friday Reolink concerne une large gamme de produits (modèles sur batterie, solutions Wi-Fi filaires et PoE), permettant à chacun de renforcer sa sécurité domestique à l’avance, tout en profitant des mêmes économies que lors du Black Friday officiel.