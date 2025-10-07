Après le Prime Day de juillet, Amazon revient en force avec les Jours Flash Prime. Pendant deux jours seulement, les membres Prime peuvent profiter de remises exclusives sur des milliers de produits, allant de la high-tech à l’électroménager, en passant par la mode et les accessoires du quotidien.

Pour profiter des Jours Flash si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez essayer Prime pendant 7 jours pour seulement 0,99 €. Ensuite, l’abonnement coûte 6,99 € par mois, sans engagement.

Avec Prime, vous accédez à une multitude d’avantages :

Livraison ultra-rapide et gratuite en 1 jour ouvré sur des millions d’articles.

Accès anticipé aux ventes flash et aux offres exclusives.

Prime Video pour regarder films, séries et productions Amazon Original.

Prime Reading pour découvrir des centaines d’eBooks.

Amazon Music Prime avec des millions de titres et podcasts sans publicité.

Prime Gaming pour obtenir du contenu exclusif et des jeux gratuits.

Amazon Photos pour stocker et sauvegarder vos photos sans limite.

Accès privilégié aux offres du Prime Day.

