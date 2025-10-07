Après le Prime Day de juillet, Amazon revient en force avec les Jours Flash Prime. Pendant deux jours seulement, les membres Prime peuvent profiter de remises exclusives sur des milliers de produits, allant de la high-tech à l’électroménager, en passant par la mode et les accessoires du quotidien.
Pour profiter des Jours Flash si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez essayer Prime pendant 7 jours pour seulement 0,99 €. Ensuite, l’abonnement coûte 6,99 € par mois, sans engagement.
Avec Prime, vous accédez à une multitude d’avantages :
- Livraison ultra-rapide et gratuite en 1 jour ouvré sur des millions d’articles.
- Accès anticipé aux ventes flash et aux offres exclusives.
- Prime Video pour regarder films, séries et productions Amazon Original.
- Prime Reading pour découvrir des centaines d’eBooks.
- Amazon Music Prime avec des millions de titres et podcasts sans publicité.
- Prime Gaming pour obtenir du contenu exclusif et des jeux gratuits.
- Amazon Photos pour stocker et sauvegarder vos photos sans limite.
- Accès privilégié aux offres du Prime Day.
TOP 15 des Jours Flash Prime Amazon
- Pack caméra de surveillance connectée HD Blink Outdoor 4 + Sonnette vidéo Blink à 35,98 € soit -73% (vidéo en direct HD 1080p, vision nocturne infrarouge, audio bidirectionnel, jusqu'à deux zones de confidentialité)
- Moniteur de qualité de l'air connecté Amazon (Nouvelle génération) à 39,99 € soit -50% (avec mesure précise des matières particulaires / composés organiques volatils / monoxyde de carbone / humidité / température)
- SSD interne Samsung 990 EVO Plus NVMe 2.0 - 2 To à 109,99 € soit -14% (jusqu'à 7250 Mo/s, interfaces PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x2)
- AirPods 4 à 169 € soit -6% (réduction active du bruit, audio adaptatif, mode Transparence, audio spatial personnalisé)
- Kindle Colorsoft (16 Go) à 184,99 € (-31%)
- Apple Watch SE (2ᵉ génération) 40 mm - Boîtier Aluminium Argent et Bracelet Sport Denim à 189 € (10%)
- Pack de 3 routeurs TP-Link Deco BE25 WiFi 7 Mesh BE3600 2,5G à 189,99 € (-21%)
- POCO X7 Pro - 12 + 512 Go Noir ou jaune à 288,99 € soit -12% (6,67" AMOLED 1,5K 120Hz, HDR Pro, caméra Sony 50MP OIS, Hypercharge 90W, IP68, fonctionnalités IA, Dimensity 8400-Ultra...)
- iPad A16 - 128 Go WiFi - Bleu, argent, jaune ou rose à 359 € soit -5% (11" Liquid Retina, caméras avant / arrière 12MP, Touch ID, WiFi 6,
- Google Pixel 9a - 256 Go Noir ou iris à 449 € soit -22% (6,3" pOLED 1080 x 2424 px, Gorilla Glass 3, HDR, grand angle 48MP + ultra grand angle 13MP, Gemini, WiFi 6E, IP68...)
- Montre connectée Garmin Epix Pro 51 mm - Gray avec Bracelet Noir à 519,92 € soit -13% (écran AMOLED, verre Corning Gorilla, jusqu’à 31 jours d’autonomie en mode montre connectée, lampe torche LED avec mode SOS,
GPS multi-bande et GNSS, plus de 80 profils sportifs, suivi de performance, suivi santé...)
- TV QLED Xiaomi F Pro 75 4K - 75" à 529 € soit -18% (Fire TV, Alexa, HDR10+, Mode Game Boost 120Hz, MEMC, 2 Go + 32 Go, compatible AirPlay)
- Mac Mini M4 à 585 € soit -10% (CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, Apple Intelligence, RAM 16 Go SSD 256 Go, Gigabit Ethernet)
- Samsung Galaxy Book4 360 à 979 € soit -38% (15,6'' Super AMOLED tactile, Core Ultra 7, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Intel Graphics, S Pen)
- PC portable gaming MSI Katana 17 B13VFK-1413FR Dragon Station à 1 099 € soit -18% (17,3" IPS FHD 144Hz, Core i7 13620H 10 cœurs 4,9 GHz, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 4060 8 Go, Windows 11 Pro, WiFi 6E, Bluetooth 5.3)
