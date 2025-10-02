Jusqu’au 8 octobre, profitez sur Amazon d’offres spéciales en avant-première du Prime Day sur la manette Luna et les packs Fire TV.

Découvrez ci-dessous les produits et packs concernés :

Manette Amazon Luna

La manette Amazon Luna est spécialement conçue pour offrir une expérience de jeu optimale sur le service de Cloud Gaming d’Amazon.

Compatible avec une large gamme d’appareils (Windows, Mac, Fire TV, iPhone, iPad, Android, tablettes Fire, Chromebook et Smart TV Samsung ou LG), elle permet de jouer partout.

Grâce à la fonction Cloud Direct en Wi-Fi, la connexion se fait directement aux serveurs Amazon pour une latence réduite, avec la possibilité de reprendre une partie sur un autre écran. Polyvalente, elle se connecte aussi en Bluetooth ou via USB selon vos besoins.

Son design ergonomique inclut sticks décalés, gâchettes précises et boutons réactifs, pensés pour une prise en main confortable.

Retrouvez la manette Luna à 39,99 € au lieu de 69,99 € en ce moment, soit une remise de 43 %.

Sont également à prix réduit :

