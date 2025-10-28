Caméra de surveillance extérieure Xiaomi CW100 Dual (Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual)

Grâce à ses deux objectifs intégrés et à son champ de vision ultra-large, elle peut surveiller deux zones distinctes en même temps. L’application affiche les deux vues côte à côte, horizontales ou verticales, pour une vision panoramique complète de votre allée, jardin ou garage.

Dotée d’un capteur 3 MP, elle filme en qualité HD 2K avec une image détaillée, même en zoomant. La nuit, sa vision nocturne intelligente bascule automatiquement en couleur dès qu’un mouvement est détecté, grâce à ses lumières blanches intégrées. Vous voyez alors chaque détail, comme en plein jour.

La CW100 Dual analyse les mouvements avec précision. Elle distingue les personnes, véhicules et animaux, et vous pouvez définir une zone de surveillance personnalisée pour être alerté uniquement quand cela compte. En cas d’intrusion, une alarme sonore et un flash lumineux se déclenchent immédiatement, tandis que vous recevez une notification sur votre téléphone. Grâce à l’audio bidirectionnel, vous pouvez aussi communiquer à distance, pratique pour parler à un livreur ou dissuader un intrus.

Conçue pour l’extérieur, la CW100 résiste à la pluie, à la poussière et aux températures extrêmes (de -30°C à 60°C). Sa puce de sécurité MJA1 protège vos données grâce à un chiffrement de niveau bancaire, et vous pouvez masquer certaines zones pour préserver la vie privée de vos voisins.

L’installation se fait en quelques minutes via l’application Xiaomi Home : allumez la caméra, scannez le QR code, et c’est prêt. La connexion est fluide en Wi-Fi 6 ou via câble Ethernet, et vous pouvez enregistrer vos vidéos sur carte microSD, Cloud ou NAS, selon vos préférences.

Vous pouvez obtenir la nouvelle Xiaomi CW100 Dual à 40,49 € grâce au code AIOT qui vous offre une remise de 10 % en ce moment sur le site officiel.

