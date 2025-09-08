On commence ce spécial caméras solaires avec la eufy SoloCam S340.
Elle offre une résolution 3K ultra nette et un zoom x8 pour identifier clairement chaque détail, de jour comme de nuit. Grâce à sa vision panoramique avec zoom précis, vous pouvez surveiller l’ensemble de votre propriété tout en gardant un œil sur les zones sensibles.
Sa surveillance intégrale à 360° élimine tout angle mort pour une sécurité optimale. Alimentée par l’énergie solaire, elle fonctionne en continu sans interruption.
Enfin, son installation simple et rapide sans câbles vous permet de mettre en place le système en seulement quelques minutes.
Vous pouvez retrouver la eufy SoloCam S340 à 126,99 € au lieu de 134,99 € en ce moment, soit une remise de 6 % sur Amazon (prix officiel 199,99 €).
Les modèles suivants avec panneau solaire intégré sont également disponibles à prix réduit :
- ieGeek S5 à 46,92 € soit -5% + réductions supplémentaires pour 2 ou 3 articles achetés (panneau solaire amovible, vision nocturne couleur, détection humaine PIR, sirène et projecteur, capteur CMOS 3MP avec rotation 355° + inclinaison 90° avec zoom numérique x4, audio bidirectionnel...)
- eufy Solar Wall Light Cam S120 à 64,99 € soit -7% (et prix officiel 99,99 €) (résolution 2K FHD jour et nuit avec vision nocturne couleur, éclairage activé par le mouvement, compatible Alexa / Google Assistant, audio bidirectionnel, détection par IA, 2 zones de détection possibles)
- eufyCam E40 à 99 € soit -9% (et prix officiel 149 €) (résolution 2K QHD, vision nocturne couleur, reconnaissance faciale IA, détection PIR avancée, compatible Alexa / Google Assistant / HomeKit)
- eufy SoloCam E30 à 99 € soit -9% (et prix officiel 129,99 €) (résolution 2K jour et nuit, panneau solaire amovible, rotation 360°, mise au point et suivi automatiques par IA...)
- Pack de 2 eufy SoloCam S220 à 106,99 € soit -7% (prix officiel pour une 1 caméra 99,99 €) (résolution 2K jour et nuit, compatible Alexa / Google Assistant, Wi-Fi 2,4 GHz, détection de personnes, audio bidirectionnel, champ de vision 135°, zones de détection spécifiques...)
