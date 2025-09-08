On commence ce spécial caméras solaires avec la eufy SoloCam S340.

Elle offre une résolution 3K ultra nette et un zoom x8 pour identifier clairement chaque détail, de jour comme de nuit. Grâce à sa vision panoramique avec zoom précis, vous pouvez surveiller l’ensemble de votre propriété tout en gardant un œil sur les zones sensibles.

Sa surveillance intégrale à 360° élimine tout angle mort pour une sécurité optimale. Alimentée par l’énergie solaire, elle fonctionne en continu sans interruption.

Enfin, son installation simple et rapide sans câbles vous permet de mettre en place le système en seulement quelques minutes.

Vous pouvez retrouver la eufy SoloCam S340 à 126,99 € au lieu de 134,99 € en ce moment, soit une remise de 6 % sur Amazon (prix officiel 199,99 €).



Les modèles suivants avec panneau solaire intégré sont également disponibles à prix réduit :

Ne manquez pas non plus le top 3 des promos du jour avec casque gaming sans fil Razer BlackShark V2 Pro, PC portable HONOR MagicBook Pro 16 et aspirateur robot laveur Roborock Q10 S5 Set ou encore notre sélection de trottinettes électriques Ausom en réduction chez Geekbuying.