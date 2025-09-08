Casque gaming sans fil Razer BlackShark V2 Pro

Sa technologie sans fil Razer HyperSpeed Wireless offre une connexion ultra-rapide, stable et sans perte. Ses haut-parleurs Razer TriForce en titane de 50 mm délivrent un son riche et détaillé, tandis que le THX Spatial Audio recrée un surround 7.1 immersif pour plonger au cœur de l’action. Conçu pour le confort longue durée, il intègre des coussinets Flowknit en mousse à mémoire de forme.

Le micro amovible Razer HyperClear Supercardioïde capture la voix avec une précision exceptionnelle. La commande par joystick intégré assure un contrôle intuitif, proche de celui d’une manette. Grâce à son excellente isolation passive, les bruits extérieurs sont efficacement atténués pour maintenir la concentration.

Retrouvez le Razer BlackShark V2 Pro en noir ou blanc à 169,99 € au lieu de 189,99 € en ce moment chez Boulanger (prix officiel 229,99 €).

HONOR MagicBook Pro 16

Équipé du nouveau processeur Intel Core Ultra 5 125H (14 cœurs 1,2 GHz jusqu'à 4,5 GHz) et d'une carte graphique Intel Arc, le MagicBook Pro 16 combine performance et intelligence artificielle pour répondre à tous vos besoins, du travail créatif aux jeux exigeants. Son écran FullView 3K de 16 pouces offre une fluidité remarquable grâce au taux de rafraîchissement 165Hz, avec des couleurs précises et un confort visuel certifié TÜV Rheinland.

Il embarque 24 Go de mémoire LPDDR5X cadencée à 6400 MHz en double canal ainsi qu’un stockage SSD de 1 To, garantissant rapidité et fluidité même dans les tâches les plus lourdes.

Côté son, profitez d’une immersion totale grâce au système audio spatial à six haut-parleurs certifié DTS.

Véritable station de travail IA, il propose des outils intelligents comme Global Favorite (sauvegarde et synchronisation de contenus sur tous vos appareils), HONOR Notes (édition et numérisation avancées de documents) ou HONOR Connect (partage fluide entre PC, smartphone et tablette) afin de simplifier et fluidifier vos collaborations multi-appareil et d’optimiser votre productivité au quotidien.

Enfin, le PC prend également en charge le Wi-Fi 6 double bande ainsi que le Bluetooth 5.1.

Vous pouvez obtenir en ce moment le HONOR MagicBook Pro 16 à 799,90 € en violet grâce au coupon de -100 € à récupérer sur le site officiel.

Aspirateur robot laveur Roborock Q10 S5 Set

Avec son aspiration ultra-puissante de 10 000 Pa, il élimine efficacement les débris aussi bien sur sols durs que sur tapis. Sa brosse principale JawScrapers anti-enchevêtrement et sa brosse latérale incurvée assurent un passage fluide, sans blocages ni encrassement.

Doté du système de serpillères VibraRise 2.0, il délivre jusqu’à 3 000 vibrations par minute pour décoller les taches tenaces et réduire les traces d’eau. Le module se soulève automatiquement de 8 mm afin de protéger les tapis à poils courts.

Grâce à la navigation LiDAR PreciSense, le robot cartographie chaque pièce en 360° et peut mémoriser jusqu’à 4 étages, garantissant une couverture optimale sans zone oubliée. La technologie Reactive Tech lui permet par ailleurs de détecter et contourner les obstacles avec précision, évitant escaliers et espaces restreints pour un nettoyage fluide et ininterrompu.

Pensé pour les grandes surfaces, il intègre un réservoir d’eau de 200 ml, couvre jusqu’à 130 m² en lavage et 180 m² en aspiration, et offre une autonomie allant jusqu’à 150 minutes. En cas de besoin, il retourne se recharger automatiquement avant de reprendre le cycle là où il s’était arrêté.

Le Roborock Q10 S5 Set est en promotion en blanc à 219,99 € au lieu de 299,99 € (prix officiel), soit une remise de 27 % sur Amazon.



