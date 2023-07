Surveiller sa maison est une bonne solution afin de dissuader les cambrioleurs de rentrer par effraction chez vous. En effet, se sachant filmés, ils savent qu'il y aura de l'image sur ces individus malveillants qui pourraient les confondre en justice. Nous allons vous présenter une sélection de produits affichant de belles réductions tarifaires.

Commençons avec la caméra de surveillance Reolink Argus PT. Cette caméra IP capture les images et le son et les stocke sur un serveur de vidéosurveillance. Elle fonctionne sans fil et est alimentée par un panneau solaire, fourni avec. Cet appareil prend des clichés à 4 MP et sur 355° à un angle vertical allant jusqu'à 140°.

Cette caméra de surveillance Reolink Argus PT est proposée à 135,99 € au lieu de 234 €, soit 42% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte, sous 4 jours.

D'autres caméras de surveillance sont également en promotion à savoir :



