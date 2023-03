La bataille du renouvellement des fréquences TNT des chaînes TF1 et M6 a fait couler beaucoup d'encre avec la tentative de Xavier Niel de s'emparer du canal 6 pour proposer sa propre chaîne SIX.

Si ce dernier n'a pas obtenu gain de cause, l'enjeu est énorme pour ces accords signés sur 10 ans mais ce n'est pas le seul renouvellement en cours. La chaîne cryptée Canal+ a également négocié le renouvellement de sa fréquence TNT mais a joué la carte d'une durée courte de 18 mois seulement.

Il s'agit ici d'une reconduction de la convention en cours et non d'une procédure qui aurait permis à un acteur tiers de briguer la fréquence mais la courte échéance, validée par l'Arcom, régulateur du secteur audiovisuel, a plusieurs explications.

Protéger C8 et CNews

Prolonger de quelques mois sa convention lui permet de caler les prochaines négociations à 2025, qui sera aussi l'année du renouvellement des fréquences de deux autres chaînes du groupe, C8 et CNews.

Or, ces chaînes sont dans le collimateur de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak pour les multiples rappels à l'ordre et sanctions de l'Arcom. Leurs outrances ont conduit la ministre à faire peser le risque d'un non renouvellement de leurs fréquences à la prochaine échéance.

En positionnant le renouvellement de la fréquence TNT de la chaîne Canal+ au même moment que ceux de C8 et CNews, le groupe Canal+ peut espérer négocier pour obtenir leur maintien en jouant la possibilité de son retrait.

La TNT de moins en moins stratégique pour Canal+

Ce qui amène à l'autre explication : de moins en moins d'abonnés passent par la TNT pour accéder à la chaîne Canal+ (moins de 5%) pour un coût de diffusion qui reste élevé.

Si Canal+ n'en est pas encore à voulioir se retirer de la TNT, l'option n'est pas complètement écartée, d'autant plus que cela libèrerait le groupe de ses obligations de financement en production audiovisuelle, ce qui représente tout de même près de 200 millions d'euros.

La renégociation de 2025 pourrait donc être assortie de demandes d'allègement des conditions de la convention pour redonner à la diffusion TNT un intérêt pour le groupe Canal.