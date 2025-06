L’Hexagone a connu son premier coup de chaleur juste avant le début de l’été, faisant grimper les températures à des niveaux élevés pour la saison, avec quelques records ponctuels.

Le samedi 21 juin, premier jour de l’été, 16 départements ont été placés en vigilance orange canicule, notamment dans la partie sud-ouest du pays. Si ces températures élevées ne se sont pas forcément maintenues le lendemain, le gouvernement craint un nouvel été compliqué.

Le ministre de la Santé Yannick Neuder a évoqué cette crainte durant le week-end, alors que les variations de températures observées par rapport aux normales de saison ont été particulièrement élevées.

Un premier coup de semonce avant de fortes canicules ?

Le ministre estime que l’”on va avoir une période estivale chaude, un été caniculaire”, avec des possibilités de variations de température de 10 degrés par rapport aux moyennes et une arrivée précoce de vagues de chaleurs normalement observées au coeur de l’été.

Mais s’il est possible que l’été 2025 soit effectivement très chaud, ce n’est pas encore une fatalité. Les prévisions de Météo France fixent à 60% la possibilité que la période estivale soit plus chaude que les normales de saison et à 30% qu’elle soit dans les valeurs saisonnières.

Prévisions d'évolution des températures pour l'été 2025 (credit : Météo France)

La remarque du ministre semble surtout vouloir alerter sur la nécessité de prendre des mesures préventives pour protéger la population et les travailleurs exposés contre les excès de chaleur s'ils devaient se multiplier dans les prochaines semaines.

Se mettre à l'abri et au frais, boire régulièrement, aménager les temps de travail et organiser des chaînes de solidarité sont quelques-unes des mesures à mettre en place lors de ces épisodes de forte intensité.

L'épisode chaud du 21 juin en dit peu sur la configuration de l'été

Il y a également 50% de chances pour que l’été soit plus sec que les valeurs de référence et 30% pour que les précipitations restent dans les valeurs de saison. L’épisode chaud observé ce 21 juin, qui n’est pas totalement inédit par son timing et son intensité, ne préjuge pas forcément d’un été chaud et il reste une certaine latitude ou variabilité dans les prévisions pour éviter le scénario d’un été particulièrement chaud.

Toutefois, un récent rapport scientifique estime que le seuil de +1,5 degré au-dessus des températures de référence à la surface du globe, validé lors de la COP21 de Paris en 2015, ne peut plus être tenu, ce qui implique que des années particulièrement chaudes émergeront à court terme.

2023 et 2024 ont été des années particulièrement chaudes dans leur globalité (pas seulement l’été), l’année dernière étant même la première à atteindre le seuil de +1,5 degré depuis la mise en place de mesures régulières. 2025 suivra-t-elle le même chemin ? Pour le moment, les indicateurs vont dans ce sens.