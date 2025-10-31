L'éditeur d'Osaka a de quoi se réjouir. Ses résultats semestriels, clos le 30 septembre 2025, sont excellents. Pourtant, en regardant dans le détail, le tableau est contrasté. Le titre phare de l'année, Monster Hunter Wilds, qui avait connu un démarrage historique avec 10 millions de copies distribuées en un mois, est en chute libre.

Heureusement pour Capcom, son catalogue de fond, mené par Resident Evil, assure plus que jamais les arrières.

À quel point les ventes de Monster Hunter Wilds s'effondrent-elles ?

Après son lancement canon, les ventes de Monster Hunter Wilds se sont rapidement essoufflées, avec seulement 477 000 exemplaires vendus entre avril et juin. Le constat est pire pour le trimestre de juillet à septembre : à peine 160 000 copies ont trouvé preneur. C'est une contre-performance majeure pour un jeu vendu à prix premium.





Pire encore, sur la même période, le vieillissant Monster Hunter Rise s'est mieux vendu (254 000 exemplaires). Même Devil May Cry 5, boosté par la série Netflix, a fait mieux avec 352 000 ventes.

Comment Capcom fait-il pour battre des records alors que sa grosse sortie flanche ?

La réponse tient en deux mots : le catalogue de fond. C'est là que Capcom est roi. Les ventes sont portées par les succès immortels de l'éditeur. Les jeux les plus vendus du trimestre sont Resident Evil Village (643 000), Resident Evil 4 (554 000) et Street Fighter 6 (547 000). Les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 7 complètent ce top 5.





Le PC reste la plateforme reine pour l'éditeur, représentant 13,6 millions des 23,85 millions de jeux vendus, tandis que les ventes en boîte s'effondrent à seulement 1,4 million d'unités.

Quel est le plan de Capcom pour la suite ?

Capcom n'a jamais vendu autant de jeux sur un premier semestre fiscal. L'échec de Monster Hunter Wilds à s'inscrire dans la durée va sans doute forcer l'éditeur à réfléchir.

Pour l'heure, la firme compte sur ses prochaines sorties, comme Resident Evil Requiem et Monster Hunter Stories 3, pour atteindre son objectif de 54 millions de jeux vendus cette année et assurer une 13e année de croissance consécutive.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les ventes de Monster Hunter Wilds sont-elles décevantes ?

Après un lancement historique à 10 millions en un mois, les ventes se sont effondrées à seulement 160 000 unités lors du dernier trimestre. C'est moins que Monster Hunter Rise ou Devil May Cry 5 sur la même période, ce qui est une grosse déception.

Quels jeux portent les ventes de Capcom ?

Ce sont les "vieux" jeux qui portent les résultats. Le catalogue de fond (back-catalog) est très performant, en particulier la franchise Resident Evil. Resident Evil Village, RE4, RE7 et RE2 se sont tous vendus à des centaines de milliers d'exemplaires ce trimestre, aux côtés de Street Fighter 6.

Capcom est-il en difficulté financière ?

Non, au contraire. Malgré l'échec de Monster Hunter Wilds, Capcom a annoncé un premier semestre fiscal record, avec 23,85 millions de jeux vendus au total. Ses bénéfices sont en forte hausse.