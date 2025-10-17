La rumeur enfle d'heure en heure et prend des allures de secret de polichinelle. Quatre ans après Halo Infinite, l'avenir de la franchise phare de Xbox s'apprête à être dévoilé lors du Halo World Championship, du 24 au 26 octobre.

Et si plusieurs projets sont dans les cartons, c'est bien celui d'un remake du tout premier Halo qui cristallise toutes les attentions. Surtout depuis que les fuites évoquent non seulement une refonte totale, mais aussi une sortie... sur PlayStation 5.

Quelles seraient les nouveautés de ce remake ?

Oubliez le simple lissage graphique. Selon les informations du leaker réputé Halo Leaks, ce projet serait bien plus ambitieux qu'un simple remaster. Il ne s'agirait donc pas d'une simple mise à jour, comme l'édition Anniversaire de 2011, mais bien d'un remake complet, dans la veine de ce que Capcom a fait avec Resident Evil. Développé en collaboration par 343 Industries et le studio Virtuos, le jeu tournerait sur un moteur hybride mêlant Unreal Engine 5 et des éléments du moteur historique de la série.





Le plus grand changement viendrait du gameplay lui-même, qui serait modernisé pour se rapprocher des standards actuels. La nouveauté la plus symbolique ? L'ajout du sprint, une mécanique absente du jeu original de 2001, qui promet de changer radicalement le rythme des combats.

Pourquoi ce remake arriverait-il sur PlayStation 5 ?

L'autre bombe lâchée par les fuites, et non des moindres, est l'arrivée de ce remake sur PlayStation 5. Une décision qui s'inscrirait parfaitement dans la nouvelle stratégie multiplateforme de Microsoft, qui a déjà porté plusieurs de ses exclusivités comme Sea of Thieves ou Hi-Fi Rush sur la console de Sony.





Faire débarquer le Master Chief, l'icône absolue de la marque Xbox, sur la machine de son concurrent historique serait un symbole extrêmement fort. C'est la confirmation que, pour Microsoft, plus aucun jeu n'est sanctuarisé, et que la guerre des consoles se joue désormais sur un autre terrain.

Quand peut-on attendre une annonce et une sortie ?

Le timing des fuites n'a rien d'un hasard. Tous les regards sont tournés vers le Halo World Championship, qui se tiendra du 24 au 26 octobre. Steve Downes, la voix emblématique du Master Chief, a lui-même "teasé" de "grandes nouvelles" pour l'événement, confirmant à demi-mot qu'une annonce majeure se prépare.





Quant à la date de sortie, les rumeurs convergent vers une commercialisation en 2026. Une date qui n'est pas choisie au hasard, puisqu'elle marquerait le 25ème anniversaire de la sortie du tout premier Halo, en 2001. Ce remake serait ainsi la pièce maîtresse des célébrations.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce remake de Halo: Combat Evolved est-il officiel ?

Non, pas encore. Pour le moment, toutes ces informations proviennent de fuites et de rumeurs, même si elles sont jugées très crédibles par la communauté. L'annonce officielle est attendue lors du Halo World Championship, entre le 24 et le 26 octobre 2025.

Le mode multijoueur original sera-t-il inclus ?

A priori, non. Les fuites indiquent que ce remake se concentrerait exclusivement sur la campagne solo. Le volet multijoueur d'un potentiel futur Halo 7 serait un projet distinct, développé en parallèle.

Pourquoi l'ajout du sprint est-il si commenté ?

L'absence de sprint dans le premier Halo est un élément central de son gameplay, plus lent et tactique que les FPS modernes. L'ajouter change profondément le rythme des affrontements. C'est une décision de modernisation qui divise les fans de la première heure, certains craignant une perte d'identité, d'autres y voyant une évolution nécessaire.