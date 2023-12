Commençons par la carte graphique Sapphire Radeon RX 6600 Pulse Gaming. Compacte, elle est dotée d’un Navi 23 gravé en 7 nm de TSMC et de 28 unités de calcul. Elle offre un boost maximum de 2 491 MHz et des fréquences d'images élevées en 1080p.

La RX 6600 embarque 8 Go de GDDR6 et une interface en 128-bit. AMD promet ici jusqu'à 54% de performances par watt supplémentaires.

La nouvelle technologie AMD Infinity Cache de 32 Mo augmente la bande passante tout en réduisant les latences.

Le système de refroidissement Pulse à 3 ventilateurs assure une circulation de l'air et des températures toujours optimales.

Grâce au Ray Accelerator, qui permet au ray tracing d'atteindre un haut niveau de performance, ainsi qu'à la prise en charge de DirectX 12 Ultimate, vous profitez d'un niveau de détail amélioré, avec des ombres et éclairages réalistes.

La carte graphique Sapphire Radeon RX 6600 Pulse Gaming est en ce moment en réduction à 169,99 € au lieu de 293,79 €, soit une remise de 42% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.



Passons au casque sans fil JBL Live 660NC. Confortable avec son arceau ajustable et ses coussinets doux, le Live 660NC est doté du célèbre son signature JBL et de haut-parleurs de 40 mm.

La réduction de bruit adaptative vous permet de vous plonger dans votre musique et la technologie Ambient Aware augmente les bruits environnants pour que vous soyez informé de ce qu'il se passe autour de vous.

La fonction TalkThru très pratique réduit le volume de la musique et amplifie les voix, vous permettant de discuter tout en gardant votre casque. La technologie de micro offre des appels en stéréo clairs que vous pouvez gérer facilement grâce à la touche située sur la coque de l’oreillette.

Le casque offre une autonomie exceptionnelle jusqu’à 50 heures ainsi qu'une recharge rapide (10 minutes pour 4 heures supplémentaires).

La connexion multi-source vous permet de passer rapidement d’un appareil Bluetooth à l’autre, et la fonction Fast Pair de Google peut connecter immédiatement le casque à votre appareil Android ou appairer plusieurs périphériques.

Grâce à l’application gratuite My JBL Headphone, vous pouvez facilement personnaliser le son, les paramètres de micro et de prise d'appel, les touches de contrôle, les paramètres d’égalisation, paramétrer des assistants vocaux et bien plus encore.

Une pochette souple de transport est incluse.

Le casque sans fil JBL Live 660NC est proposé en ce moment à 99,99 € au lieu de 179,99 €, soit une remise de 44% sur la Fnac. La livraison est offerte.



Enfin, terminons notre top 3 avec l'écran PC Samsung C27R504FHP. Cet écran 27 pouces à rétroéclairage LED offre une résolution FHD 1920 x 1080 et est doté d'une dalle VA incurvée 1800R qui améliore le confort visuel et l'immersion. La technologie Eye Saver Mode vous permet également de réduire la lumière bleue.

Le rapport de contraste de 3000:1 vous fait profiter de noirs plus profonds et de zones lumineuses plus éclatantes.

La technologie AMD Free Sync ajuste le taux de rafraîchissement et élimine les images saccadées pour plus de fluidité et le mode jeu optimise instantanément les couleurs de l’image pour un rendu net en toutes circonstances.

Il est doté d'un port HDMI et VGA.

L'écran PC Samsung C27R504FHP est en promotion à 149,99 € au lieu de

179,99 €, soit 16% de remise sur Darty. La livraison standard est gratuite.





