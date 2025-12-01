Arrivés à Sydney en octobre, un homme et une femme se sont dirigés directement vers le Crown Casino de Barangaroo pour s'inscrire comme membres. Deux mois plus tard, ils étaient arrêtés en possession d'un arsenal technologique et accusés d'avoir monté une escroquerie leur ayant rapporté plus d'un million de dollars.

Comment le couple a-t-il mis en place cette arnaque sophistiquée ?

Le stratagème reposait sur une technologie de pointe, digne d'un film d'espionnage. Dilnoza Israilova, 36 ans, portait une minuscule caméra dissimulée sur son t-shirt, au niveau d'un logo Mickey Mouse. Ce dispositif, connecté à un téléphone mobile, permettait de capturer et de transmettre des images des tables de jeux de cartes, révélant les mains des autres joueurs ou les cartes à venir.

Les informations étaient ensuite analysées, et des instructions étaient renvoyées au couple via des écouteurs intra-auriculaires profondément logés et donc invisibles. La police a également saisi des sondes magnétisées, des batteries et même un accessoire miroir sur mesure pour téléphone, complétant leur panoplie de tricheurs 2.0.

Comment leur série de victoires a-t-elle éveillé les soupçons ?

Une telle série de gains ne pouvait passer inaperçue. Pendant près de deux mois, entre octobre et novembre, le couple a multiplié les visites, accumulant des gains qui ont fini par atteindre la somme colossale de 1 179 412,50 dollars australiens. Cette réussite insolente a logiquement piqué au vif l'attention de la sécurité du casino.

Le 27 novembre, le personnel a finalement repéré la caméra discrète sur la tenue de la jeune femme. La police de la Nouvelle-Galles du Sud a été immédiatement alertée et a procédé à l'arrestation du duo en flagrant délit. La collaboration étroite entre les équipes du casino et la police a été saluée comme essentielle pour préserver l'intégrité des opérations de jeu face à ce type de triche.

Quelles sont les suites de cette affaire ?

Après leur arrestation, Dilnoza Israilova et son mari, Alisherykhoja Israilov, 44 ans, ont été inculpés pour obtention malhonnête d'un avantage financier par tromperie. Le Kazakhstan n'a pas encore commenté l'affaire. Une perquisition à leur domicile temporaire sur Kent Street a permis de découvrir d'autres accessoires de jeu, des bijoux de luxe et 2 000 euros en espèces.

Le couple a comparu devant le tribunal le 28 novembre. Leur demande de libération sous caution a été refusée, et ils restent en détention préventive. Ils feront face à de nouvelles audiences, respectivement en décembre et en février, pour répondre de leurs actes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le montant exact que le couple est accusé d'avoir volé ?

Le couple est accusé d'avoir remporté frauduleusement un total de 1 179 412,50 dollars australiens, soit environ 700 000 euros, sur une période de deux mois.

Quel équipement spécifique a été utilisé pour la triche ?

L'équipement principal comprenait une caméra miniature cachée sur un vêtement, des écouteurs discrets pour recevoir des instructions, et des téléphones mobiles modifiés. La police a également trouvé des sondes magnétisées et un miroir spécial pour téléphone.

Qui sont les suspects dans cette affaire ?

Les suspects sont Dilnoza Israilova, une femme de 36 ans, et son mari Alisherykhoja Israilov, âgé de 44 ans. Tous deux sont des ressortissants du Kazakhstan et sont actuellement en détention en Australie.