La plateforme de streaming vidéo la plus populaire au monde s'apprête à modifier ses règles du jeu. YouTube a officialisé un renforcement de ses directives communautaires concernant la violence graphique dans l'univers du jeu vidéo, une mesure qui entrera en vigueur très prochainement et qui pourrait bien changer la donne pour de nombreux créateurs de contenu.

Quels types de contenus seront désormais restreints ?

La nouvelle politique de YouTube cible un sous-ensemble plus spécifique de contenus. Seront principalement concernées les vidéos montrant des personnages humains réalistes subissant des actes de torture ou participant à des scènes de violence graphique contre des non-combattants.

La plateforme évaluera plusieurs facteurs pour appliquer une restriction d'âge, comme le réalisme des personnages. Les créateurs devront donc être plus vigilants, car même les vidéos existantes pourront être impactées, bien que sans recevoir d'avertissement formel (strike).

Comment YouTube décidera-t-il d'appliquer une restriction ?

La décision ne sera pas laissée au hasard. Pour décider si une vidéo doit faire l'objet de restrictions d'âge, YouTube a précisé que ses équipes s'appuieront sur plusieurs critères clés :

La proéminence de la violence : est-elle au centre de l'action, zoomée, ou simplement un détail en arrière-plan ?

est-elle au centre de l'action, zoomée, ou simplement un détail en arrière-plan ? La durée de la scène : un passage fugace aura moins de chances d'être sanctionné qu'une séquence prolongée ou une compilation.

un passage fugace aura moins de chances d'être sanctionné qu'une séquence prolongée ou une compilation. Le réalisme des personnages : la ressemblance avec de vrais êtres humains est un facteur aggravant.

Les créateurs pourront toutefois contourner ces barrières en floutant ou en occultant les passages les plus explicites, comme l'a confirmé un porte-parole de l'entreprise, afin de préserver la visibilité de leurs productions.

Y a-t-il d'autres secteurs concernés par ce durcissement ?

Oui, le tour de vis ne s'arrête pas à la violence pixellisée. La mise à jour des politiques de YouTube s'étend également aux contenus liés aux jeux d'argent en ligne, un secteur qui fait l'objet d'une surveillance accrue. Sont désormais dans le viseur les vidéos promouvant des jeux impliquant des objets de valeur monétaire, y compris des biens numériques comme les skins ou les NFT.

Les contenus sur les "casinos sociaux", même sans mise d'argent réel, seront aussi soumis à une restriction d'âge, dans un effort de protection renforcée des jeunes utilisateurs et pour « favoriser une plateforme responsable », selon les termes de la société.