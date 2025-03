On commence avec les Redmi Buds 5.

Les Redmi Buds 5 proposent une réduction active du bruit jusqu’à 46 dB, idéale pour une immersion totale, tout en offrant trois modes transparents pour rester conscient de son environnement.

Leur large pilote dynamique de 12,4 mm avec diaphragme en titane délivre un son équilibré, avec des basses puissantes et des aigus précis.

Avec jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge et 40 heures avec l’étui, les écouteurs garantissent une écoute prolongée. De plus, la charge rapide permet de récupérer 2 heures d’écoute en seulement 5 minutes.

Grâce à leurs deux microphones et à un système de réduction du bruit par IA, les appels restent clairs, même dans un environnement bruyant. La connexion Bluetooth 5.3 assure un appairage rapide et stable, avec la prise en charge de Google Fast Pair et de la connexion simultanée à deux appareils.

Personnalisables via l’application Xiaomi Earbuds, ils offrent un contrôle intuitif des commandes tactiles et de la réduction du bruit.

Disponibles en blanc, noir et violet, les Redmi Buds 5 sont actuellement proposés à 29,99 € au lieu de 49,99 € sur le site officiel Xiaomi.

Une réduction supplémentaire de 5 € est offerte aux nouveaux clients via un coupon.



On continue avec le PC portable gaming Asus TUF F15-TUF507ZI4-LP062W.

Son écran Full HD de 15,6 pouces 144Hz offre un affichage net et fluide.

Doté du processeur Intel Core i7-12700H, avec 14 cœurs (6 P-cores et 8 E-cores) et une fréquence allant jusqu’à 4,7 GHz, il assure une réactivité optimale dans toutes les tâches. La carte graphique RTX 4070 garantit des performances graphiques avancées, idéales pour les jeux AAA et les logiciels de création exigeants.

Avec 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go, profitez d’une exécution fluide et de temps de chargement réduits.

Le PC est pré-installé avec Windows 11 et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Retrouvez le PC portable gaming Asus TUF F15 à 1 089,99 € sur Darty grâce au code PC10, qui vous fait profiter d'une remise immédiate de 10 € tous les 100 € d'achat sur une sélection d'ordinateurs portables.



Enfin, on termine notre top 3 avec la TV QLED Samsung TQ65Q73D 4K 65".

Profitez de couleurs éclatantes, d’une luminosité optimisée et de contrastes profonds grâce à la technologie Quantum Dots, des nanocristaux qui améliorent la qualité des écrans QLED en offrant des couleurs plus vives, une meilleure luminosité et un contraste plus profond.

Avec le Smart TV Tizen, accédez facilement à toutes vos applications de divertissement.

Le Samsung Gaming Hub vous permet de jouer instantanément, avec ou sans console : il suffit d’appairer une manette en Bluetooth pour accéder à un vaste catalogue de jeux en streaming.



Profitez également de vos services TV en toute simplicité avec les applications B.tv+, OQEE by FREE, Orange TV et SFR TV, vous donnant accès au live, au replay, au start-over et à la VOD directement sur votre écran.

Avec Samsung TV Plus, explorez plus de 120 chaînes thématiques gratuites, dont des chaînes exclusives comme L’Équipe 1 & 2 ou Destination Nature.

La TV QLED Samsung TQ65Q73D 4K 65" est en promotion à 549,99 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 39 % sur la Fnac avec livraison standard gratuite.



