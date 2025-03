On commence avec le compteur GPS de vélo Garmin Edge Explore 2.

Il vous permet de visualiser en temps réel les routes les plus fréquentées afin d’adapter votre itinéraire et de rouler en toute sécurité.

Lorsque votre vélo électrique compatible avec la technologie ANT+ est connecté, recevez des instructions de navigation précises ainsi que des alertes basées sur l’état de la batterie, le niveau d’assistance et l’autonomie restante.

Profitez de cartes améliorées adaptées à chaque type de parcours, mettant en avant les routes et sentiers les plus populaires, les points d’intérêt et même des itinéraires spécialement conçus pour les vélos électriques.

Le GPS est équipé d’un écran tactile haute résolution de 3 pouces, lisible en plein soleil et parfaitement réactif même avec des gants ou sous la pluie.

Retrouvez le Garmin Edge Explore 2 à 231,95 € au lieu de 299,99 € (prix officiel), soit une remise de 23 % sur Amazon.





Et voici quelques autres équipements connectés Garmin en promotion en ce moment :

Et enfin, pensez aussi à aller voir notre top 3 des promos du jour avec barre de son Ultimea Poseidon D80, station électrique portable TALLPOWER V2400 et tablette Redmi Pad Pro 256 Go ou encore notre sélection d'écouteurs sans fil en réduction !