On commence avec la OnePlus Pad 2 (12 + 256 Go).

Elle se distingue par son grand écran LCD de 12,1 pouces en résolution 3K, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz et une luminosité maximale de 900 nits pour un affichage fluide et lumineux.

La tablette intègre la puissante puce Snapdragon 8 Gen 3, épaulée par 12 Go de RAM LPDDR5x et 256 Go de stockage rapide en UFS 3.1, garantissant des performances de haut niveau.

Pour l’audio, la tablette mise sur six haut-parleurs stéréo certifiés Hi-Res, pour un son riche et immersif. Elle est alimentée par une batterie de 9 510 mAh compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 67 W, pour une autonomie prolongée et une recharge efficace.

La connectivité est à la pointe avec le WiFi 7, le Bluetooth 5.4 et un port USB-C 3.2 Gen 1. Le tout fonctionne sous OxygenOS 14.1, basé sur Android, enrichi de l’AI Toolbox, qui propose des fonctionnalités intelligentes pour une expérience utilisateur encore plus fluide et intuitive.

Retrouvez la OnePlus Pad 2 en gris à 313,04 € avec le code BSFR30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 469 €).



On enchaîne avec le mini PC ACEMAGIC AM18.

Il est propulsé par le processeur Ryzen 7 8845HS (8 cœurs / 16 threads, jusqu’à 5,1 GHz), associé à la puissante puce graphique intégrée AMD Radeon 780M, offrant des performances proches de celles d’une carte graphique dédiée. Grâce à sa mémoire DDR5 haute fréquence, il délivre une puissance optimale, idéale pour des jeux exigeants.

Côté IA, le processeur embarque un moteur neuronal AMD Ryzen AI capable d’atteindre jusqu’à 16 TOPS, avec une performance IA totale combinée CPU + GPU + NPU atteignant jusqu’à 38 TOPS.

Le AM18 assure une connexion ultra-rapide grâce à deux ports Ethernet 2,5 Gbps. Il est également compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Ses 7 modes d’éclairage RGB dynamiques sont personnalisables, et 5 effets lumineux sont également proposés.

Le système de refroidissement repose sur un ventilateur haute performance de 9 cm, capable d’atteindre jusqu’à 1 500 tr/min. La disposition interne optimise la dissipation thermique des composants clés, assurant des performances stables même en pleine charge, tout en maintenant un fonctionnement silencieux.

Le mini PC est équipé de 32 Go de RAM DDR5 en dual channel (5600 MHz), extensible jusqu’à 64 Go (2 x 32 Go), et d’un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe de 1 To, également extensible jusqu’à 2 To.

Le AM18 prend en charge jusqu’à trois écrans simultanément en 8K à 60 Hz. Grâce à l’architecture VCN 4.0 de la Radeon 780M, il gère le codec AV1 matériel et le Ray Tracing, pour une immersion visuelle optimale, aussi bien en création de contenu qu’en jeu.

Vous pouvez obtenir le mini PC ACEMAGIC AM18 à 599 € au lieu de 799 €, soit une remise de 25 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec l'aspirateur lavant Dyson WashG1.

Le Dyson Wash G1 est le premier nettoyeur de sols développé exclusivement par Dyson pour un nettoyage humide performant et hygiénique. Il se distingue par sa capacité à éliminer en un seul passage les saletés sèches, humides et les taches incrustées sur les sols durs. Grâce à ses deux rouleaux motorisés contrarotatifs en microfibres ultra-denses, il nettoie efficacement tout en étant alimenté en continu par un système d’eau propre, tandis que les salissures sont évacuées vers un réservoir séparé.

Son système comprend un réservoir de 1 litre pour l’eau propre et un autre de 0,8 litre pour l’eau sale, ce qui permet une séparation hygiénique des déchets solides et liquides. Jusqu’à 290 m² peuvent être nettoyés avec un seul plein d’eau, selon le niveau d’hydratation choisi. Trois niveaux sont disponibles selon le type de sol et l’intensité de nettoyage souhaitée, avec un mode MAX pour les saletés les plus tenaces.

Le Wash G1 s’utilise facilement grâce à sa maniabilité inspirée de la technologie OmniGlide, qui permet une glisse fluide dans toutes les directions. Il propose également un mode autonettoyant : après usage, il suffit de le poser sur sa base pour que les rouleaux soient automatiquement rincés en 140 secondes, prêt pour la prochaine utilisation.

Enfin, l'appareil assure une autonomie d’environ 35 minutes et un niveau sonore modéré de 70 à 71 dB.

L'aspirateur lavant Dyson WashG1 est en promotion à 499 € au lieu de 699 € (prix officiel), soit une remise de 29 % sur Amazon.



