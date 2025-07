Direction Cdiscount aujourd'hui, où nous attendent notamment -10% dès 69 € d'achat sur une sélection de petit électroménager Rowenta, SEB, Calor et Tefal, ou encore des promotions spéciales dans la section "Alertes".

TOP 10 des offres Cdiscount du moment

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (PC portable Acer Copilot+, montre connectée Samsung Galaxy Watch Ultra et écouteurs Bluetooth Marshall Minor III) ainsi que notre sélection de PC portables gaming à prix réduit sur Amazon !