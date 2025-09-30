Jusqu'au 5 octobre, Leclerc célèbre les French Days avec des remises jusqu'à -30% sur l'informatique, la téléphonie, les objets connectés, l'image et son ou encore l'électroménager.
Voici notre top 10 des offres parmi les plus intéressantes, disponibles pour encore quelques jours !
TOP 10 French Days Leclerc
- Casque Bluetooth JBL Tune 670 NC - Noir à 59,90 € + 20 % cagnottés sur la carte (son Pure Bass JBL, réduction de bruit adaptative, Smart Ambient, Bluetooth 5.3 avec audio LE, Voice Aware...)
- Barre de son Samsung HW-B540/ZG à 169,99 € + 40 % cagnottés sur la carte (avec caisson de basses, son 3D surround, optimisation automatique du son par IA, mode Gaming et Nuit)
- HONOR 200 Lite 5G - 256 Go Noir à 329 € + 30 % cagnottés sur la carte (6,7" AMOLED FHD+, max 2000 nits, capteur principal 108MP, caméra frontale 50MP, résistance aux chutes, 4500 mAh, 35W HONOR SuperCharge, 8 Go RAM Turbo, Dimensity 6080 octa-core...) Aussi disponible à 215 € via vendeur tiers
- Samsung Galaxy Watch8 - Bluetooth 40 mm Graphite à 329 € soit -50 € (verre saphir, appels Bluetooth, musique au poignet, Gemini, charge vasculaire pendant le sommeil, santé métabolique, coach personnel, alertes d'inactivité, niveau d'antioxydants, notifications d'arythmie...)
- iPad - 256 Go WiFi Argent à 415,99 € (prix officiel 539 €) (10,9" Liquid Retina, puce A16 6 cœurs, 12MP + 12MP, vidéo 4K, WiFi 6)
- Console portable Lenovo Légion GO S à 499 € soit -80 € avec la carte (Ryzen Z2 Go, RAM 16 Go, SSD 512 Go)
- Mini PC GEEKOM A8 à 599 € soit -10% (Ryzen 7 8745HS 8 cœurs jusqu'à 5,1 GHz, graphiques Radeon 780M, RAM 32 Go DDR5 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, affichage 1 écran 8K ou 4 écrans 4K, 1x RJ45)
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3i à 899 € + 200 € cagnottés sur la carte (16" OLED WUXGA 1920 x 1200, Core i7-13620H 10 cœurs, RAM 24 Go, SSD 1 To, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home)
- TV QLED Hisense 85E7NQ 4K - 85" à 1 189 € + 20 % cagnottés sur la carte
- PC gaming HP OMEN 35L GT16-0504nf à 2 199 € soit -300 € (Ryzen 7 8700F 8 cœurs jusqu'à 5 GHz, RTX 5070, 32 Go DDR5-SDRAM, SSD 1 To, WiFi 7, Windows 11 Home)
