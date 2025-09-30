Jusqu'au 5 octobre, Leclerc célèbre les French Days avec des remises jusqu'à -30% sur l'informatique, la téléphonie, les objets connectés, l'image et son ou encore l'électroménager.

Voici notre top 10 des offres parmi les plus intéressantes, disponibles pour encore quelques jours !

TOP 10 French Days Leclerc

Retrouvez l'ensemble des offres dans la sélection high-tech Leclerc des French Days.

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec montre connectée SUUNTO Race 2, écran PC gaming Gigabyte 27" 4K et souris gaming filaire Logitech G502 HERO ou encore notre focus sur la nouvelle Redmi Pad 2 Pro à prix spécial pour son lancement !