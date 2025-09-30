Montre connectée SUUNTO Race 2

Confortable et réactive, la Suunto Race 2 s’adresse aux athlètes de fond, qu’il s’agisse de trail, d’endurance ou simplement de repousser ses limites jour après jour. Héritière de la première Race, elle en conserve l’esprit tout en l’améliorant : design plus élégant et plus léger, écran AMOLED plus grand et fréquence cardiaque mesurée avec une précision accrue.

Conçue pour vous accompagner dans chaque moment clé, la Race 2 couvre aussi bien les séances structurées que les compétitions, la récupération ou la vie quotidienne. Avec plus de 115 modes sportifs intégrés, elle suit toutes vos pratiques, du running au vélo, du ski à la natation, jusqu’aux disciplines mixtes.

Les adeptes d’endurance profiteront d’outils avancés pour l’extérieur, comme le GPS double bande haute précision et la fonction ClimbGuidance, qui vous indique en temps réel la distance, le dénivelé et la pente des montées à venir afin de mieux gérer votre effort en terrain vallonné ou montagneux. Pour progresser sur le long terme, Suunto Coach délivre des recommandations intelligentes et personnalisées, adaptées à vos objectifs.

Son autonomie atteint jusqu’à 16 jours en usage quotidien et 55 heures en mode GPS optimisé, de quoi vous concentrer sur vos performances sans craindre de manquer d’énergie.

Elle vous permet aussi de gérer votre musique, vos podcasts ou vos livres audio directement depuis votre poignet, tout en suivant vos activités journalières et la qualité de votre sommeil.

Pensée pour évoluer avec vous, elle bénéficie de futures mises à jour et de nouvelles fonctionnalités via l’application Suunto.

Retrouvez la SUUNTO Race 2 en gris à 389,92 € au total grâce au coupon à cocher + le code AMZ10 sur Amazon (code valable jusqu'à minuit, prix officiel 499 €).

Écran PC gaming Gigabyte M27UP 4K

Ce moniteur de 27 pouces équipé d’une dalle IPS SuperSpeed en résolution UHD offre une expérience visuelle ultra-fluide et détaillée.

Grâce au Dual Mode, vous pouvez basculer entre le 4K à 160 Hz pour une netteté optimale et le FHD à 320 Hz pour une réactivité maximale.

Compatible avec FreeSync Premium, DisplayHDR400 et G-SYNC, il garantit un affichage sans saccades et des contrastes dynamiques. Les joueurs sur console profitent d’un rendu en 4K/120 Hz via HDMI 2.1, et le moniteur propose également une couverture colorimétrique étendue de 95 % du DCI-P3 et 125 % du sRGB.

Conçu pour le confort, l'écran dispose d’un pied permettant d’ajuster la hauteur, l’inclinaison, le pivotement et la rotation. Enfin, son contrôle KVM multiplateforme facilite la gestion de plusieurs appareils avec un seul ensemble clavier/souris.

Vous pouvez obtenir l'écran Gigabyte M27UP 4K à 279,99 € grâce au code AMZ10 jusqu'à ce soir minuit sur Amazon.

Souris gaming filaire Logitech G502 HERO

Elle est équipée du capteur HERO 25K, capable d’atteindre 25 600 PPP pour une précision extrême, détectant les mouvements au sous-micron et suivant vos actions avec une exactitude remarquable.

La souris intègre 11 boutons programmables ainsi qu’une molette ultra-rapide à double mode, pour un contrôle de jeu entièrement personnalisable. Son poids est ajustable grâce aux cinq modules de 3,6 g inclus, vous permettant d’adapter la souris à vos préférences.

L’éclairage RVB LIGHTSYNC offre quant à lui des effets personnalisables et synchronisables avec vos autres périphériques Logitech. Enfin, les boutons principaux bénéficient d’un système mécanique de tension à ressorts et pivots, garantissant des clics précis et constants.

La souris Logitech G502 HERO est en promotion à 31,19 € au lieu de 65,12 € en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 89,99 €).



