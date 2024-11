Noël approchant (déjà) à grands pas, c'est le moment idéal pour profiter des offres LEGO sur Cdiscount, avec de nombreux sets à prix réduit.

À noter que certains modèles font partie de l'opération : 1 acheté, le 2ème à -50% avec le code 2JOUETS50, proposée pour le Black November.

Découvrez ci-dessous une sélection de LEGO en promotion pour l'occasion.

Black November Cdiscount spécial LEGO

Retrouvez l'ensemble des sets en promotion pour le Black November sur la boutique LEGO Cdiscount.

Et n'oubliez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (barre de son JBL Bar 1300, casque gaming sans fil JBL Quantum 910 et PC portable Microsoft Surface 7) ainsi que notre article consacré au Black Friday Fnac.