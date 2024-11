Le Black Friday Fnac a déjà commencé : jusqu'au 2 décembre inclus, profitez de remises jusqu'à -50 % dans tous les rayons, avec également une nouvelle vente flash de 24h à découvrir tous les jours.

La carte Fnac+ bénéficie elle aussi d'une réduction et est proposée en ce moment à 4,99 € pendant 1 an puis à 14,99 € par an. Elle donne accès à des remises exclusives tout au long de l'année et à la livraison express gratuite sur des milliers de produits.

Voici une sélection d'offres parmi les plus intéressantes pour l'occasion.

TOP 15 des promos du Black Friday Fnac

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page du Black Friday Fnac.

Ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec JBL Bar 1300, casque gaming JBL Quantum 910 et Microsoft Surface Laptop 7 ou encore notre article dédié au Black Friday Lenovo avec des remises jusqu'à 63% sur une sélection d'ordinateurs fixes et portables.