La Fnac (re)lance ses Fnac Days : jusqu'au 12 octobre inclus, profitez de remises exceptionnelles sur l'informatique, l'électroménager, la domotique, le gaming...
Et pour les adhérents, 10 € sont offerts sur la cagnotte tous les 100 € d’achat avec le code FNACD10. La carte Fnac est d'ailleurs proposée en ce moment à 9,99 € la première année au lieu de 14,99 €, ou est gratuite pendant 1 an pour les moins de 25 ans jusqu'au 05/10.
TOP 10 des Fnac Days
- Enceinte Bluetooth JBL Flip 5 - Noir à 99,99 € soit -33% (20W, 12h d'autonomie, PartyBoost, IPX7)
- Starter kit Philips Hue E27 White and Color Ambiance à 159,99 € soit -20% + 10 € offerts avec le code FNACD10 pour les adhérents (avec 3 ampoules connectées + pont Hue + variateur)
- Casque Bluetooth Sony WH-1000XM5 - Noir, argent, bleu ou rose à 329,99 € soit -21% + 30 € offerts avec le code FNACD10 pour les adhérents (réduction de bruit active, transducteurs 30mm, 30h d'autonomie, optimisé pour Alexa / Google Assistant, micro intégré, appels clairs, Hi-Res Audio, charge rapide...)
- Barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini à 449 € soit -35% + 40 € offerts avec le code FNACD10 pour les adhérents (250W RMS, compatible Dolby Atmos / DTS:X / MPEG-H / 360 Reality Audio, 6 amplificateurs classe D, Bluetooth, WiFi, auto-étalonnage, amélioration des voix et du volume central...)
- Trottinette électrique Urbanglide Ride 500 CT à 469,99 € soit -11% + 40 € offerts avec le code FNACD10 pour les adhérents (500W-800W, autonomie jusqu’à 45 km, max 25 km/h, roues 10", freins à disque avant et arrière, clignotants guidon + arrière)
- Pack Nintendo Switch 2 Noir + Mario Kart World à 499,99 € + 40 € offerts avec le code FNACD10 pour les adhérents
- Pack PC portable Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R38D + Housse + Souris optique sans fil à 549,99 € soit -20% + 50 € offerts avec le code FNACD10 pour les adhérents (15,6" FHD, Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 1 To, WiFi 6, Bluetooth 5.1, Windows 11)
- Pack TV QLED Pro TCL 55A300PRO NXTVISION 4K 55" + Barre de son 3.1.2ch avec caisson de basses à 899,99 € avec la remise au panier + 80 € offerts avec le code FNACD10 pour les adhérents
- Pack appareil photo hybride Sony A6400 Noir + Objectif E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS + Objectif E 55-210 mm f/4.5-6.3 OSS + chargeur externe + 2ème batterie à 899,99 € soit -18% + 80 € offerts avec le code FNACD10 pour les adhérents
- PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRX10 à 1 299,99 € soit -19% + 120 € offerts avec le code FNACD10 pour les adhérents (15,6" IPS FHD 144Hz, 100% sRGB, G-SYNC, Core i7-13700HX 16 cœurs jusqu'à 5 GHz, RTX 5060, RAM 24 Go DDR5, SSD 1 To, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11 Home)
