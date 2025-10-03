On commence ce spécial graveurs laser avec le Creality Falcon2 Pro 40W.
Le Creality Falcon2 Pro est conçu avec un châssis entièrement fermé et un capot filtrant qui bloque les radiations nocives tout en offrant une visibilité claire sur le travail. Certifié laser de classe 1, il intègre trois systèmes de sécurité actifs : gestion du flux d’air, détection de flammes et surveillance de la lentille.
Des voyants lumineux placés sur la tête laser signalent immédiatement les alertes, tandis que le système Air Assist optimise la découpe en soufflant de l’air sur la zone. L’appareil détecte également l’encrassement de la lentille et interrompt automatiquement le faisceau en cas de risque.
La sécurité est complétée par des capteurs de fin de course bidirectionnels, un verrouillage du capot, un bouton d’arrêt d’urgence et un détecteur de blocage.
Grâce à sa caméra intégrée, il est facile de visualiser et positionner les motifs à graver ou découper. Avec une surface de 400 x 415 mm, le caisson fermé est compatible avec un système d’extraction ou de filtration, et peut accueillir un module rotatif pour travailler sur des objets cylindriques.
Vous pouvez obtenir le graveur laser Creality Falcon2 Pro 40W à 949 € grâce au code NNNFRF2P sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 1 349 €).
Les packs suivants sont également à prix réduit en ce moment :
- Creality Falcon A1 10W + Kit rotatif + Table laser à 579 € avec le code NNNFRCFA1 (jusqu'à 600 mm/s, caméra HD intégrée avec surveillance en temps réel et détection intelligente des matériaux, spot laser comprimé ultra-fin 0,06 à 0,08 mm, 305 x 381 mm, certification FDA classe 1...)
- Creality Falcon A1 10W + Extracteur de fumée 150W à 589 € avec le code NNNBPMCRF
- Creality Falcon A1 Pro 20W + Extracteur de fumée 150W + Lit Laser à 929 € avec le code NNNFRCFAP (jusqu'à 600 mm/s, laser bleu 20W et laser IR 2W, système de vision assisté par IA avec caméra et télémètre laser, mise au point automatique, écran tactile 4,3", double détection dynamique des flammes...)
