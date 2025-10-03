On commence ce spécial graveurs laser avec le Creality Falcon2 Pro 40W.

Le Creality Falcon2 Pro est conçu avec un châssis entièrement fermé et un capot filtrant qui bloque les radiations nocives tout en offrant une visibilité claire sur le travail. Certifié laser de classe 1, il intègre trois systèmes de sécurité actifs : gestion du flux d’air, détection de flammes et surveillance de la lentille.

Des voyants lumineux placés sur la tête laser signalent immédiatement les alertes, tandis que le système Air Assist optimise la découpe en soufflant de l’air sur la zone. L’appareil détecte également l’encrassement de la lentille et interrompt automatiquement le faisceau en cas de risque.

La sécurité est complétée par des capteurs de fin de course bidirectionnels, un verrouillage du capot, un bouton d’arrêt d’urgence et un détecteur de blocage.

Grâce à sa caméra intégrée, il est facile de visualiser et positionner les motifs à graver ou découper. Avec une surface de 400 x 415 mm, le caisson fermé est compatible avec un système d’extraction ou de filtration, et peut accueillir un module rotatif pour travailler sur des objets cylindriques.

Vous pouvez obtenir le graveur laser Creality Falcon2 Pro 40W à 949 € grâce au code NNNFRF2P sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 1 349 €).





Les packs suivants sont également à prix réduit en ce moment :

