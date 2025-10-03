Vidéoprojecteur ETOE E3 Pro

Grâce à sa résolution native Full HD 1080p, sa luminosité de 600 lumens ANSI et le décodage HDR10, il offre des images détaillées et colorées, avec la prise en charge de la vidéo 4K UHD assurée par son processeur Amlogic 905. La mise au point automatique et la correction trapézoïdale garantissent une image nette et stable, tandis que le zoom numérique de 50 % à 100 % facilite l’ajustement de la projection.

Côté son, on trouve deux haut-parleurs de 10 W avec plusieurs modes prédéfinis et la possibilité de personnaliser les réglages audio. Compatible avec Android, iOS, PC et la plupart des routeurs, le Wi-Fi bi-bande 2,4G/5G assure une projection sans fil fluide.

Le moteur optique totalement hermétique protège l’appareil de la poussière et prolonge sa durée de vie, avec plus de 160 000 heures pour le moteur et 30 000 heures pour la lampe, garantissant des années d’utilisation sans entretien.

Le projecteur intègre Google TV et est compatible avec Google Play et Google Assistant, permettant aussi un contrôle vocal pratique et intuitif.

Retrouvez le vidéoprojecteur ETOE E3 Pro à 135 € grâce au code NNNFRE3P sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 199 €).

Aspirateur laveur Roborock Flexi Pro

Grâce à sa puissance d’aspiration de 17 000 Pa et sa pression de 17 N, il élimine saletés, poussières et liquides en un seul passage. Sa technologie FlatReach lui permet d’atteindre facilement les zones difficiles d’accès sous les meubles bas, tandis que le nettoyage bord à bord assure une couverture maximale jusque dans les coins.

Conçu pour simplifier l’entretien, il intègre un système d’auto-nettoyage à l’eau chaude et un séchage automatique de la brosse, garantissant une hygiène optimale et sans odeur après chaque utilisation. Le capteur intelligent DirTect ajuste la puissance de nettoyage en fonction du niveau de saleté, et la technologie SlideTech facilite les déplacements en rendant l’aspirateur léger à pousser et à tirer.

Le Flexi Pro propose des alertes vocales et via application, un écran LED intuitif, et une personnalisation avancée grâce à l’appli Roborock. Avec une autonomie de 50 minutes et des réservoirs permettant de couvrir jusqu’à 420 m², il répond aux besoins des grandes surfaces sans interruption.

Le Roborock Flexi Pro est en promotion à 229 € au lieu de 479 €, soit une remise de 52 % en ce moment chez Boulanger (prix officiel 599 €).

Echo Show 5 (Nouvelle génération)

L’Echo Show 5 combine la praticité d’un écran de 5,5 pouces avec la puissance d’Alexa pour vous simplifier le quotidien. Vous pouvez consulter la météo et les actualités en un clin d’œil, regarder vos séries en streaming, écouter vos playlists ou encore passer des appels vidéo grâce à sa caméra intégrée. Compact mais performant, il offre désormais des basses plus profondes et des voix plus claires.

Connecté à vos appareils domestiques compatibles, il vous permet de contrôler vos lumières, thermostats et autres équipements, même à distance. Sa caméra intégrée vous aide aussi à garder un œil sur vos proches ou votre entrée, tandis que vos photos peuvent défiler en diaporama lorsqu’il n’est pas utilisé.

Enfin, avec ses fonctions de protection de la vie privée comme le cache-caméra et le bouton Arrêt micro/caméra, vous gardez toujours le contrôle.

L'Echo Show 5 est disponible en bleu-gris, noir ou blanc à 59,99 € au lieu de 109,99 €, soit une remise de 45 % sur Amazon.



