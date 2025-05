On commence avec la Redmi Watch 5 Active.

Dotée d'un écran LCD de 2 pouces avec une résolution de 320 x 385 pixels, elle offre une lisibilité optimale même en plein soleil grâce à une luminosité maximale de 500 nits.



La montre propose plus de 140 modes sportifs, incluant la détection automatique d'activités telles que la course à pied, la marche ou le cyclisme.

Elle assure un suivi complet de la santé avec des fonctionnalités telles que la surveillance continue de la fréquence cardiaque, la mesure du taux d'oxygène dans le sang (SpO2), le suivi du sommeil et la gestion du stress. Grâce à ses deux microphones et à la réduction de bruit, les appels Bluetooth sont clairs et fluides. L'intégration d'Alexa permet également un contrôle vocal pratique.

Avec une autonomie pouvant atteindre 18 jours en utilisation standard, la Redmi Watch 5 Active est conçue pour durer. Elle est également étanche jusqu'à 5 ATM, ce qui la rend adaptée à la natation et aux activités aquatiques.

Retrouvez la Redmi Watch 5 Active en noir à 30,79 € grâce au code FRHS03 sur AliExpress avec la livraison gratuite. Pour rappel, le prix officiel de la Watch 5 Active s'élève à 39,99 €.





D'autres remises intéressantes sont proposées en ce moment, comme par exemple :

