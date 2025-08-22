À l'occasion de la Semaine Gaming Amazon, vous pouvez retrouver une large sélection d'articles informatique / gaming à prix réduit, à commencer par le casque Corsair HS80 Max sans fil.

Profitez d’une connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence avec une portée allant jusqu’à 15 mètres et un son haute-fidélité 24 bits/96 kHz, offrant plus du double de la qualité audio des casques gaming traditionnels. La connectivité Bluetooth est également disponible pour une utilisation sur d’autres appareils.

Le casque est compatible avec PC, Mac, PS5, PS4 et de nombreux appareils mobiles, vous permettant d’utiliser le même équipement pour le jeu, le travail ou le divertissement en déplacement.

Sa batterie longue durée offre jusqu’à 65 heures d’autonomie en mode 2,4 GHz sans fil et jusqu’à 130 heures en mode Bluetooth (avec le RGB éteint). Avec le RGB allumé, comptez jusqu’à 24 heures en mode 2,4 GHz sans fil.

Conçu pour des sessions prolongées, il allie confort et durabilité grâce à des coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de tissu respirant, un arceau souple et une structure en aluminium léger, idéale pour des heures de gaming intensif.

Retrouvez le casque Corsair HS80 Max sans fil en gris acier à 129,99 € au lieu de 189,99 € (prix officiel), soit une remise de 32 % sur Amazon.

Il est également disponible en blanc à 119,99 €.

