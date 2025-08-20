Jusqu'au 7 septembre 11h, Cdiscount propose son opération Rentrée Informatique avec entre autres :

Parmi les articles en promotion, on peut retrouver le PC portable gaming HP Victus 15-fb3012nf.



Avec son écran 15,6 pouces Full HD IPS à 144 Hz, il garantit des images nettes et réactives.

Sous le capot, le PC embarque une RTX 5060 avec 8 Go de mémoire vidéo GDDR7 (TGP 75W), associée au processeur Ryzen AI 5 340. Ce dernier combine une architecture hybride Zen 5 + Zen 5c, une unité de traitement neuronal puissante offrant jusqu’à 50 TOPS pour l’IA locale, ainsi qu’une carte graphique intégrée Radeon 840M.

Il intègre également 16 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz et un SSD PCIe Gen4 de 512 Go, garantissant une réactivité optimale.

Pour l'audio, on retrouve la technologie DTS:X Ultra et des haut-parleurs optimisés par HP Audio Boost pour une immersion sonore renforcée. La caméra IR HP True Vision en Full HD, avec réduction du bruit temporel, assure des visioconférences nettes et fluides. Le PC est livré sans OS préinstallé.



Vous pouvez retrouver le HP Victus 15-fb3012nf à 999,99 € grâce au code PC100D499 en ce moment, avec en plus une souris filaire HyperX offerte.





Et voici quelques autres articles à prix réduit dans le rayon informatique pour la rentrée sur Cdiscount :

Retrouvez l'ensemble des produits en promotion sur la page de la Rentrée Informatique Cdiscount.

