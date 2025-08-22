Écran PC TCL Gaming 27R83U 4K QLED Mini LED

Ce moniteur de 27 pouces affiche un taux de rafraîchissement de 160 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG).

Grâce à la technologie QD-Mini LED et ses 1154 zones de local dimming, il ajuste finement son rétroéclairage zone par zone. Résultat : des noirs plus profonds, des blancs éclatants et un contraste nettement amélioré.

La technologie FreeSync Premium garantit une expérience de jeu ultra-fluide avec une synchronisation parfaite, un taux de rafraîchissement élevé et une faible latence, pour des performances stables et sans saccades.

La technologie Flicker-Free élimine le scintillement, tandis que le mode Low Blue réduit l’émission de lumière bleue. Ensemble, ils préviennent la fatigue oculaire et apportent un confort optimal, même lors d’utilisations prolongées.

Retrouvez l'écran TCL Gaming 27R83U 4K à 479,99 € au lieu de 599,99 €, soit une remise de 20 % chez Darty.

Redmi Watch 5 Active

Dotée d’un écran LCD de 2 pouces avec une résolution de 320 x 385 pixels et une luminosité de 500 nits, la Redmi Watch 5 Active reste parfaitement lisible, même en plein soleil.

Pensée pour le sport, elle prend en charge plus de 140 modes d’entraînement, avec détection automatique pour les activités courantes comme la course, la marche ou le vélo.

Côté santé, elle assure un suivi complet avec la fréquence cardiaque en continu, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), l’analyse du sommeil ainsi que la gestion du stress.

Les appels Bluetooth gagnent en clarté grâce à ses deux microphones et à la réduction de bruit intégrée. De plus, l’assistant Alexa permet un contrôle vocal pratique au quotidien.

Avec une autonomie pouvant atteindre 18 jours en usage classique et une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM, elle vous accompagne aussi bien au quotidien que lors de vos séances de natation.

La Redmi Watch 5 Active est disponible en noir à 29 € au lieu de 39 € (prix officiel) sur la boutique Orange.

Imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Max Combo

Elle se distingue comme la plus grande imprimante 3D multicolore grand public du marché, avec un vaste volume d’impression de 420 x 420 x 500 mm, capable de produire des modèles ultra-larges en une seule pièce.

Équipée du système ACE Pro, la Kobra 3 Max Combo offre une impression multicolore éclatante avec la possibilité de gérer jusqu’à 4 couleurs. La boîte à filament intégrée assure un séchage optimal, tout en proposant des fonctions intelligentes comme le rechargement automatique et la prévention des nœuds.

Côté précision, elle intègre un nivellement automatique LeviQ 3.0, un moteur double axe Y pour supprimer tout désalignement, un tendeur de courroie semi-automatique ainsi qu’un système de compensation de résonance en un clic. Ces innovations garantissent une qualité d’impression constante, même à haute vitesse.

Pensée pour allier performance et simplicité d’utilisation, l’imprimante atteint une vitesse maximale de 600 mm/s avec une chauffe du plateau ultra-large en seulement 125 secondes. Elle est également équipée d’une tête d’impression haute température de 300°C, d’un tube de gorge en composite céramique de qualité aérospatiale, d’un coupe-filament repositionné pour plus d’efficacité et d’une détection automatique des impressions ratées grâce à l’IA.

L'Anycubic Kobra 3 Max Combo est disponible à 541,39 € grâce au code FRBS80 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne (prix officiel 999 €).



