On commence la semaine avec une petite sélection de ventes flash repérées chez Amazon, l’occasion idéale de profiter de bons plans temporaires sur une variété de produits high-tech.
TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine
- Chargeur USB-C rapide UGREEN Nexode 65W GaN à 29,99 € soit -33% (avec câble rétractable intégré, port USB-C + port USB-A)
- Casque gaming sans fil HyperX Cloud III S - Noir et rouge à 89,20 € soit -11% (et prix officiel 149,99 €) (audio spatial DTS Headphone:X, jusqu’à 120h d’autonomie, sans fil 2,4 GHz, Bluetooth ou couplage instantané Instant Pair, haut-parleurs 53 mm inclinés, microphone antibruit amovible...)
- Écran portable MSI Pro MP161 E2U à 89,99 € soit -10% (15,6" FHD, dalle IPS, 60Hz, 4 ms GtG, haut-parleurs intégrés, faible lumière bleue, anti-scintillement et anti-reflet, mini-HDMI 2.0b, 2x USB Type-C, béquille pliable de 0° à 180° avec angles de vue réglables)
- Kit RAM DDR5 Corsair VENGEANCE RGB 32Go (2x16Go) 6000MHz CL36 à 99,74 € (-33%)
- Écran PC gaming MSI MAG 275QF à 149,99 € soit -26% (27" WQHD 2560 x 1440, dalle Rapid IPS, 180Hz, 0,5 ms GtG, sRGB 101%, FreeSync, HDR Ready)
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G - 256 Go Bleu à 189 € soit -5% (et prix officiel 329 €) (6,67" AMOLED 120Hz, 2100 nits, capteur principal Sony LYT-600 50MP OIS, Snapdragon 695, 8 Go de RAM + 8 Go de RAM virtuelle, 5110 mAh, charge SUPERVOOC 80W, charge inversée 5W, stockage jusqu'à 2 To...)
- Casque Bluetooth Bowers & Wilkins Px7 S2 - Bleu, gris ou noir à 199 € (prix officiel 249 €) (annulation du bruit, aptX Adaptive, DSP, Bluetooth 5.0, charge rapide, autonomie 30h, coussinets mousse à mémoire de forme, 6 micros...)
- Pack 4 caméras de surveillance extérieures sans fil eufyCam 2C Pro + HomeBase 2 à 219,99 € soit -8% (résolution 2K, vision nocturne, autonomie 180 jours, détection humaine, projecteur intégré, stockage 16 Go, communication bidirectionelle...)
- Carte mère Gigabyte Z790 AORUS Master à 368,80 € soit -8% (LGA 1700, VRM numérique 20+1+2 phases 1x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, DDR5-8000...)
- Carte graphique Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT à 684 € soit -11% (Amazon Italie)
