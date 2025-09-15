Aspirateur sans fil flexible JIMMY H9 Pro

Il est équipé d’un moteur numérique sans balais de 110 000 tr/min qui transforme 55 % de l’énergie électrique en puissance d’aspiration utile, soit 550 W, ce qui lui permet d’atteindre une force d’aspiration de 200 AW et 25 000 Pa.

Grâce à son cyclone horizontal breveté, il réduit les pertes d’aspiration et assure un grand débit d’air avec une faible résistance. Il propose quatre modes de nettoyage adaptés à chaque besoin : Eco pour les sols durs, Turbo pour les tapis, Max pour un nettoyage intensif et Auto, qui ajuste automatiquement la puissance selon le type de sol détecté par la tête de brosse.

Son autonomie peut atteindre 80 minutes grâce à une batterie lithium de 3000 mAh dotée d’un système intelligent de gestion de l’énergie.

Un écran LED permet de contrôler facilement le mode d’aspiration, le niveau de batterie, l’entretien du filtre et les éventuels codes d’erreur.

La conception brevetée de la poignée supérieure et l’alignement naturel du bras, du tube et de la tête de sol garantissent un confort d’utilisation optimal. Le tube métallique flexible facilite l’accès aux zones basses comme sous les meubles, tandis qu’un rouleau de brosse supplémentaire est prévu pour un nettoyage en profondeur des tapis.

Avec un bac à poussière de 0,6 L, le nettoyage s’effectue sans interruption fréquente. Le système de peignage intégré dans la tête de sol empêche l’enroulement des cheveux.

Le H9 Pro est livré avec plusieurs accessoires : une tête de matelas électrique pour éliminer poussières et acariens, une brosse douce pour les surfaces fragiles, un outil de rembourrage 2 en 1 et un suceur plat 2 en 1 pour les zones étroites.

En ce moment, vous pouvez retrouver le JIMMY H9 Pro à 199 € grâce au code NNNFRH9PM sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne et un réservoir d'eau offert.

HUAWEI Watch D2

Surveillez votre tension artérielle en continu, 24h/24, grâce à un programme d’automesure que vous pouvez lancer à tout moment, même durant votre sommeil. La montre fournit une analyse détaillée avec les moyennes de la pression systolique et diastolique le jour, la nuit et sur les dernières 24 heures, ainsi que des mesures précises de la fréquence cardiaque.

Elle est équipée d’un airbag mécanique ultra-fin de 26,5 mm qui épouse naturellement la forme du poignet. Facile à gonfler, respirant et confortable, il peut être remplacé instantanément grâce au système Quick Release.

La D2 intègre également des électrodes optimisées qui améliorent la précision et la rapidité de la collecte des signaux ECG. En seulement 30 secondes, il suffit de poser le doigt sur l’électrode latérale pour obtenir des données en temps réel et détecter rapidement d’éventuelles anomalies cardiaques.

Avec plus de 80 modes d’entraînement, la détection automatique de six activités courantes et un positionnement GNSS précis, elle devient un allié complet pour vos séances sportives. Son interface intuitive avec cartes multifonction vous donne un accès direct à vos options préférées.

Vous pouvez obtenir la HUAWEI Watch D2 en noir à 322,25 € en ce moment chez Boulanger (prix officiel 399,99 €).

Pack drone DJI Mini 4 Pro + DJI Care Refresh 1 an

Avec un poids plume de moins de 249 g et conforme à la réglementation C0, le DJI Mini 4 Pro ne nécessite aucun examen dans la plupart des pays, ce qui permet de profiter du plaisir du vol sans formalités contraignantes ni délais.

Sa caméra offre des vidéos verticales saisissantes en HDR 4K/60 ips avec une clarté exceptionnelle, prêtes à être partagées sans retouche. Grâce à la détection d’obstacles omnidirectionnelle, le vol gagne en sécurité et en fluidité, même pour les débutants.

La transmission vidéo FHD jusqu’à 20 km garantit des images aériennes en temps réel, sans décalage, pour une expérience immersive et fiable. La fonction ActiveTrack 360° permet de personnaliser et de simplifier le suivi des trajectoires, rendant les prises de vue complexes accessibles à tous.

La radiocommande DJI RC-N2 et une batterie offrant 34 minutes d’autonomie sont incluses dans le pack.

En complément de la garantie standard, le plan DJI Care Refresh d’un an couvre les accidents de vol et les dommages liés à une mauvaise utilisation, tels que crash, collision, immersion ou usure accidentelle, et permet d’obtenir rapidement jusqu’à deux remplacements à tarif réduit.

Le pack drone DJI Mini 4 Pro + DJI Care Refresh 1 an est en ce moment à 759,33 € au lieu de 884 €, soit une remise de 14 % sur Amazon (prix officiel drone 799 €).

