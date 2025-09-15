On commence ce spécial mini PC avec le NiPoGi Hyper H2.
Son processeur Core i9-11900H, doté de 8 cœurs et 16 threads, est capable d’atteindre 4,9 GHz grâce à 24 Mo de cache Intel Smart Cache. La technologie SuperFin 10 nm et un TDP de 54 W lui permettent de délivrer des performances supérieures de plus de 30 % à celles de certains Ryzen 7 ou i7, que ce soit pour le travail quotidien, le multitâche intensif ou les projets créatifs les plus exigeants.
Il est équipé de 32 Go de mémoire DDR4 3200 MHz en double canal, extensibles jusqu’à 64 Go, ainsi que d'un SSD M.2 NVMe PCIe de 1 To, complété par deux emplacements M.2 supplémentaires supportant jusqu’à 4 To.
L'Hyper H2 prend en charge le triple écran 4K à 60 Hz grâce à sa carte Intel UHD Graphics à 1,45 GHz et 32 unités d’exécution. Le Wi-Fi 6 double bande et le Bluetooth 5.2 assurent des connexions rapides et stables.
Enfin, le mini PC dispose de multiples interfaces : port Ethernet Gigabit RJ45, ports USB 3.2 Gen1 et Gen2, port USB-C complet, HDMI 2.0, DisplayPort et prise audio 3,5 mm. Plug & Play et préinstallé avec Windows 11 Pro, il prend en charge Auto Power On, Wake On LAN et RTC Wake.
Retrouvez le NiPoGi Hyper H2 à 499,98 € au lieu de 599,99 € en ce moment sur Amazon.
Les modèles suivants sont également en réduction sur Amazon :
- BMAX B6 Pro à 246,98 € soit -9% (Core i5-1030NG7 4 cœurs jusqu'à 3,50 GHz, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go LPDDR4, SSD 512 Go, WiFi 5, Bluetooth 4.2, triple affichage 4K, 1x LAN, Windows 11)
- Beelink SER5 Pro à 299 € soit -21% (Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,4 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 500 Go jusqu'à 2 To, WiFi 6, Bluetooth 5.2, triple affichage 4K, 1x LAN)
- NiPoGi AM06 Pro à 299,99 € soit -6% (Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,50 GHz, Radeon Graphics 2000 MHz, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go jusqu'à 2 To, WiFi 6, Bluetooth 5.2, triple affichage 4K, 2x LAN, Windows 11 Pro)
- NiPoGi E3B à 349,99 € soit -5% (Ryzen 7 7730U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, Radeon RX Vega 8 Graphics, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go jusqu'à 4 To, WiFi 6, Bluetooth 5.2, triple affichage 4K, 1x LAN, Windows 11 Pro)
- Blackview MP100 à 379,99 € soit -5% (Ryzen 5 7430U 6 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, Radeon Graphics, RAM 32 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To jusqu'à 2 To, WiFi 6, Bluetooth 5.2, triple affichage jusqu'à 144Hz en 4K, 2x LAN, Windows 11 Pro)
- Beelink EQi13 Pro à 509 € soit -15% (Core i7-13620H 10 cœurs jusqu'à 4,9 GHz, Intel UHD Graphics, RAM 32 Go DDR4 jusqu'à 96 Go, SSD 500 Go jusqu'à 8 To, WiFi 6, Bluetooth 5.2, double affichage 4K, 2x LAN)
