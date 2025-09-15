On commence ce spécial mini PC avec le NiPoGi Hyper H2.

Son processeur Core i9-11900H, doté de 8 cœurs et 16 threads, est capable d’atteindre 4,9 GHz grâce à 24 Mo de cache Intel Smart Cache. La technologie SuperFin 10 nm et un TDP de 54 W lui permettent de délivrer des performances supérieures de plus de 30 % à celles de certains Ryzen 7 ou i7, que ce soit pour le travail quotidien, le multitâche intensif ou les projets créatifs les plus exigeants.

Il est équipé de 32 Go de mémoire DDR4 3200 MHz en double canal, extensibles jusqu’à 64 Go, ainsi que d'un SSD M.2 NVMe PCIe de 1 To, complété par deux emplacements M.2 supplémentaires supportant jusqu’à 4 To.

L'Hyper H2 prend en charge le triple écran 4K à 60 Hz grâce à sa carte Intel UHD Graphics à 1,45 GHz et 32 unités d’exécution. Le Wi-Fi 6 double bande et le Bluetooth 5.2 assurent des connexions rapides et stables.

Enfin, le mini PC dispose de multiples interfaces : port Ethernet Gigabit RJ45, ports USB 3.2 Gen1 et Gen2, port USB-C complet, HDMI 2.0, DisplayPort et prise audio 3,5 mm. Plug & Play et préinstallé avec Windows 11 Pro, il prend en charge Auto Power On, Wake On LAN et RTC Wake.

Retrouvez le NiPoGi Hyper H2 à 499,98 € au lieu de 599,99 € en ce moment sur Amazon.



Les modèles suivants sont également en réduction sur Amazon :

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec aspirateur sans fil flexible JIMMY H9 Pro, montre connectée HUAWEI Watch D2 et pack drone DJI Mini 4 Pro ou encore notre sélection d'écrans PC de bureautique à petit prix.