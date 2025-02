Voici tout d'abord une petite présentation du POCO M6 Pro - 12 Go + 512 Go.

Il est équipé d’un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67 pouces aux bords ultra-plats, protégé par un verre Corning Gorilla 5. Il offre une fluidité optimale grâce à un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120Hz.

Sa charge turbo de 67W s’adapte automatiquement lorsque la batterie est faible, accélérant ainsi le processus de recharge.

Côté photo, il embarque un système triple caméra IA de 64 MP avec stabilisation et un mode photo 2x, utilisant un zoom intégré pour des clichés plus nets qu’un zoom numérique classique.

Pour une immersion sonore optimale, il est équipé de deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, et bénéficie de 12 Go de RAM pour des performances fluides et réactives.

Retrouvez le POCO M6 Pro 512 Go en bleu ou violet à 189 € au lieu de 294,44 € (prix officiel 303 €), soit une remise de 36 % sur Amazon.

Il est également disponible en noir, bleu ou violet à 186,46 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.



Et voici quelques autres smartphones de la gamme POCO à prix réduit en ce moment :

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec casque Bluetooth Bowers & Wilkins Px7 S2, enceinte portable Harman Kardon Go + Play 3 et montre connectée sport Garmin Fenix 7 Pro Solar Edition ou encore notre article dédié à l'imprimante textile professionnelle xTool Apparel Printer, en ce moment sur Kickstarter !