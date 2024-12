À l'instar de la Fnac, Darty a officiellement lancé ses offres de Noël : jusqu'au 31 décembre inclus, profitez de remises exceptionnelles pour préparer vos cadeaux ou équiper votre maison avec entre autres :

Jusqu'à -40 % sur l'informatique,

Jusqu'à -35 % sur les objets connectés,

Jusqu'à -50 % sur le son,

Jusqu'à -25 % sur les téléviseurs et vidéoprojecteurs...

En plus, Darty propose les retours gratuits et les échanges jusqu'au 15 janvier.

Voici une sélection de promotions intéressantes à découvrir dès maintenant pour les fêtes.

TOP 10 des offres de Noël Darty du moment

