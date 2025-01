On commence avec le PC portable Samsung Galaxy AI Book4 Edge.

Il est doté d'un écran FHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Le processeur Snapdragon X Plus (8 cœurs) X1P-42-100 offre des performances équilibrées grâce à ses cœurs Oryon cadencés jusqu'à 3,4 GHz et son GPU Adreno X1-45.

L’intelligence artificielle intégrée vous permet d’accéder plus rapidement à vos fichiers, de résumer des pages web ou encore de traduire vos appels en temps réel. Avec la fonctionnalité ‘Retrouver’, plus besoin de chercher vos documents : l’IA garde en mémoire tout ce que vous consultez pour vous permettre d’y revenir instantanément. La nouvelle touche Copilot sur le clavier vous donne un accès immédiat à une assistance intelligente.

En reliant votre smartphone ou votre tablette Galaxy AI au Galaxy Book4 Edge via « Lien avec Windows », vous retrouvez une continuité fluide entre vos appareils. Annoter, rechercher avec Circle to Search ou encore modifier vos photos devient plus intuitif que jamais.

Le PC prend également en charge le Wi-Fi 7, et intègre 16 Go de RAM LPDDR5X ainsi qu'un SSD de 256 Go.

Retrouvez le Samsung Galaxy AI Book4 Edge en promotion à 699,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 30 % sur la Fnac avec la livraison standard gratuite.



On continue avec la montre connectée HUAWEI Watch 3.

Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce avec verre saphir qui optimise la pénétration de la lumière, réduisant ainsi la consommation d'énergie pour une meilleure autonomie. Avec une batterie pouvant durer jusqu'à 14 jours, vous bénéficiez d'une utilisation prolongée.

Naviguez parmi les applications avec une interface fluide, zoomez avec la couronne pour tout voir en un coup d'œil.

Grâce à la technologie eSIM, la montre devient un appareil autonome pour passer des appels et écouter de la musique. Utilisez HUAWEI MeeTime pour contacter vos proches depuis n'importe quel appareil HUAWEI. Gérez votre musique et consultez vos notifications facilement.

Celia, l'assistante vocale, vous aide au quotidien, et l'application de mémo vocal vous permet de noter des informations importantes. Acceptez ou rejetez des appels en un geste simple et téléchargez des applications directement depuis HUAWEI AppGallery.

Suivez votre santé avec des outils comme la surveillance de la température, du SpO2 et de la fréquence cardiaque. En cas de chute, la montre alerte vos contacts d'urgence. Profitez de plus de 100 modes d'entraînement et suivez vos progrès de manière simple et précise.

La montre est également résistante à l'eau jusqu'à 5 ATM (50 mètres).

La HUAWEI Watch 3 est disponible en noir à 149 € au lieu de 194 €, soit une remise de 23 % sur Amazon.



Enfin, on finit ce top 3 avec la souris gaming filaire Turtle



Elle dispose d’une coque alvéolée translucide et ultralégère de seulement 68 g.

La technologie Titan Switch Optical utilise des capteurs optiques pour détecter les clics, offrant ainsi une réponse plus rapide, une durabilité accrue et une sensation de clic réactive sans contacts physiques.

Le câble PhantomFlex est conçu pour être extrêmement flexible et léger, ce qui élimine le besoin de passe-câble tout en offrant une liberté de mouvement maximale sans entrave. Les patins traités à la chaleur et préajustés assurent des déplacements fluides.

Son capteur optique ROCCAT Owl-Eye de 16 000 ppp, basé sur le PMW3389 de PixArt, garantit une précision maximale.

La souris Roccat Burst Pro est disponible en blanc à 26,99 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 46 % sur Amazon.

Pour information, son prix de référence s'élève à 59,99 €.

