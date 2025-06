Les soldes d'été sont arrivées sur la Fnac, et avec elles de belles remises pouvant aller jusqu'à -70 % sur tout le site.

C'est parti pour un top 15 des meilleures offres disponibles !

TOP 15 des soldes d'été Fnac

Toutes les soldes Fnac sont à retrouver sur la page dédiée.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (Lenovo Idea Tab Pro, Xiaomi Smart Projector L1 Pro et POCO F7 256 Go), les soldes d'été Leclerc spécial high-tech ainsi que notre focus Redkey avec l'aspirateur laveur sans fil W12 SE et le robot tondeuse MGC500 à prix réduit.