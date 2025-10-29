Cdiscount propose à nouveau ses remises de 15 € et 25 €, disponibles fréquemment sur le site pour quelques jours seulement, avec pour rappel :
- -15 € dès 129 € d'achat avec le code ➡️ 15DES129
- -25 € dès 249 € d'achat avec le code ➡️ 25DES249 (⚠️ attention : ce code est valable encore moins de temps que le premier, normalement 1 jour ou 2)
D'autres opérations spéciales vous attendent aussi en ce moment sur Cdiscount :
- -50 € sur une sélection gaming dès 699 € avec le code ➡️ GAMING50
- -15 % sur une sélection mobilité urbaine dès 499 € avec le code ➡️ 15MOB499
- -15% sur une sélection fitness / cardio dès 249 € avec le code ➡️ 15FIT249
TOP 10 Cdiscount du moment
- Casque gaming filaire HyperX Cloud III - Noir ou noir / rouge à 54,99 € soit -55% (audio spatial DTS Headphone:X, mousse à mémoire de forme, micro 10 mm avec suppression du bruit, haut-parleurs inclinés 53 mm...)
- Souris gaming sans fil Lenovo Legion M600s Qi - Gris à 66,75 € soit -25% (ultra-légère 73g, capteur optique 19 000 PPP Pixart 3370, 6 boutons programmables, chargement USB-C ou sans fil Qi...)
- SSD interne WD_BLACK SN850X NVMe M2 - 2 To à 147,86 € avec le code 15DES129 (jusqu'à 7300 Mo/s)
- LEGO Jurassic World 76968 Les Fossiles de Dinosaures : le Tyrannosaurus Rex à 184,99 € avec le code 15DES129
- Tapis de course électrique pliable ISE SY-T2710 à 291,54 € avec le code 15FIT249 (écran LCD, 12 programmes, pliage rapide hydraulique, musique via Bluetooth, absorption de choc, inclinaison automatique jusqu’à 5%, roulettes...)
- Nettoyeur haute pression Karcher K5 Power Control Flex à 304,99 € avec le code 25DES249 (500 L/h, 2100W, 145 bars, 3 niveaux de pression et un mode détergent, flexible 10 m, poignée télescopique, pistolet G 160 Q Power Control, rotabuse, livré avec 2 brosses + 2 détergents)
- Pack machine à café avec broyeur Delonghi Magnifica Evo + 2 tasses + 2 verres + Pichet à lait + Filtre à eau + Détartrant à 354,99 € avec le code 25DES249 (1450W, jusqu’à 3 boissons différentes, broyeur 13 niveaux, panneau tactile, buse vapeur...)
- Vélo électrique Touroll B1 à 424,99 € avec le code 15MOB499 (250W, max 25 km/h, autonomie 90 km, Shimano 7 vitesses, pneus 26" x 1,95")
- Trottinette électrique KuKirin G2 Master (version 2025) à 704,65 € avec le code 15MOB499 (1000W x2, max 60 km/h, autonomie 70 km, freins à double disque avant et arrière, pneus 10")
- PC portable ASUS TUF Gaming A16 à 1 149,99 € avec le code GAMING50 (16" WUXGA 165Hz, Ryzen 7 260, RTX 5060 8 Go, RAM 16 Go, SSD 1 To, sans Windows)
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec les enceintes actives Edifier R1100, l'ASUS VivoBook 15 OLED et la Lenovo Idea Tab ou encore notre focus sur le projecteur Xiaomi L1, à prix réduit en ce moment !