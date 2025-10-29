Cdiscount propose à nouveau ses remises de 15 € et 25 €, disponibles fréquemment sur le site pour quelques jours seulement, avec pour rappel :

-15 € dès 129 € d'achat avec le code ➡️ 15DES129

d'achat avec le code ➡️ -25 € dès 249 € d'achat avec le code ➡️ 25DES249 (⚠️ attention : ce code est valable encore moins de temps que le premier, normalement 1 jour ou 2)

D'autres opérations spéciales vous attendent aussi en ce moment sur Cdiscount :

-50 € sur une sélection gaming dès 699 € avec le code ➡️ GAMING50

sur une sélection dès 699 € avec le code -15 % sur une sélection mobilité urbaine dès 499 € avec le code ➡️ 15MOB499

sur une sélection dès 499 € avec le code ➡️ -15% sur une sélection fitness / cardio dès 249 € avec le code ➡️ 15FIT249

TOP 10 Cdiscount du moment

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec les enceintes actives Edifier R1100, l'ASUS VivoBook 15 OLED et la Lenovo Idea Tab ou encore notre focus sur le projecteur Xiaomi L1, à prix réduit en ce moment !