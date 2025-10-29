Enceintes actives Edifier R1100

Offrant une puissance totale de 42 W RMS (24 W RMS pour le haut-parleur principal) et un système Bass-Reflex performant, elles délivrent des basses profondes et un rendu sonore précis, idéal pour la musique comme pour les films.

Leur tweeter à dôme en soie garantit des aigus clairs et naturels, tandis que le boîtier en bois MDF noir assure une excellente résonance acoustique.

Compatibles avec les entrées PC et AUX, elles intègrent un contrôleur DRC qui limite la distorsion pour un son toujours équilibré, même à fort volume.

Retrouvez les enceintes actives Edifier R1100 en noir à 64,99 € au lieu de 79,95 € en ce moment sur Amazon, soit une remise de 19 %.

ASUS VivoBook 15 OLED S1505

Doté d’un écran OLED brillant Full HD de 15,6 pouces, il offre des images éclatantes et un contraste prononcé grâce à la certification HDR True Black 600, à la validation PANTONE et à la réduction de la lumière bleue pour un confort visuel prolongé. Avec un ratio écran/corps de 86 % et un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms, chaque image est rendue avec une fluidité et une précision remarquables.

Propulsé par le processeur Ryzen 5 7430U et la carte graphique intégrée Radeon Graphics, il garantit une expérience fluide, que ce soit pour le travail, la création ou le divertissement.





Ses 16 Go de mémoire vive DDR4 assurent un multitâche sans ralentissement, tandis que le SSD de 1 To PCIe 3.0 NVMe offre un démarrage rapide et un espace de stockage généreux pour tous vos fichiers.



Le PC est livré sans système d’exploitation préinstallé.

Vous pouvez obtenir l'ASUS VivoBook 15 OLED S1505 à 474,99 € grâce au code 25DES249 en ce moment sur Cdiscount.

Pack Lenovo Idea Tab 128 Go + Stylet + Earbuds

L’écran 11 pouces 2,5K immersif assure une clarté exceptionnelle et des couleurs éclatantes, tandis que les quatre haut-parleurs Dolby Atmos délivrent un son puissant et immersif.

Sous le capot, la Lenovo Idea Tab embarque un processeur MediaTek huit cœurs, associé à une batterie longue durée de 7040 mAh et une charge rapide 20 W pour vous accompagner toute la journée.

Avec la fonction Circle to Search de Google, recherchez facilement sur votre tablette en maintenant le bouton d’accueil enfoncé, puis en entourant avec votre doigt ou le stylet Lenovo Tab Pen ce que vous souhaitez identifier ou traduire. Inutile de changer d’application ou de faire des captures d’écran : la recherche et la traduction se font instantanément, directement à l’écran.

Grâce à Lenovo AI Note, l’application de prise de notes intelligente, organisez vos idées, vos révisions ou vos projets en toute simplicité.

Vous pouvez retrouver le pack Lenovo Idea Tab 128 Go + Stylet + Earbuds à 194,99 € grâce au code RAKUTEN5 sur Rakuten (vendeur Boulanger), avec en plus 8 € offerts sur la cagnotte.



