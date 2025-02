On commence avec le casque Bluetooth Bowers & Wilkins Px7 S2.

Il intègre des transducteurs de 40 mm conçus sur mesure, soigneusement orientés dans chaque oreillette pour offrir une immersion sonore incomparable.

Équipé de la technologie aptX Adaptive et d’un traitement numérique avancé (Digital Signal Processing - DSP), le casque garantit une restitution sonore en haute résolution 24 bits, offrant un son d’exception avec les services de streaming compatibles.

Grâce à six microphones, le Px7 S2 offre une réduction de bruit exceptionnelle et des appels d'une clarté irréprochable.

Avec l’application Bowers & Wilkins Music, personnalisez votre expérience audio et activez facilement l’assistant vocal de votre smartphone. Son autonomie de 30 heures vous permet d’écouter votre musique bien au-delà d’une journée complète, avec une seule charge.

Conçu pour une écoute prolongée, le Px7 S2 est doté de coussinets en mousse à mémoire de forme qui épousent parfaitement vos oreilles pour un confort optimal.

Retrouvez le casque Bluetooth Bowers & Wilkins Px7 S2 en noir ou bleu à 199,99 € sur Darty en ce moment, soit une remise de 19 % par rapport à son prix officiel de 249 €.



On continue avec l'enceinte Bluetooth portable Harman Kardon Go + Play 3.

Dotée d’un système trois voies et d’un caisson de basses de 5 pouces, elle délivre un son cristallin et des basses profondes pour une ambiance inégalée.

Associez jusqu’à deux appareils Bluetooth simultanément et laissez l’enceinte s’adapter automatiquement à l’acoustique de votre pièce pour une diffusion sonore parfaite, quel que soit l’environnement.

La Go + Play 3 arbore un écran tactile en verre trempé, une grille en polyester et une poignée en aluminium pour un transport pratique.

Profitez de 8 heures d’autonomie et rechargez facilement votre smartphone grâce à son port USB intégré.

L'enceinte Harman Kardon Go + Play 3 est disponible en noir à 249,99 € au lieu de 349,99 € (prix officiel), soit une remise de 29 % en ce moment sur Amazon.



Enfin, on termine avec la montre connectée sport Garmin Fenix 7 Pro Solar Edition.

Grâce à son verre solaire Power Glass, profitez d’une autonomie allant jusqu’à 22 jours en mode montre connectée et jusqu’à 73 heures en mode GPS, vous permettant d’explorer sans limites.

Son design robuste intègre un boîtier en polymère renforcé de fibres et un écran tactile réactif de 1,3 pouce, complété par des boutons classiques pour une utilisation intuitive. La lampe torche LED intégrée offre différentes intensités lumineuses ainsi qu’un mode stroboscopique de sécurité, idéal pour s’entraîner de jour comme de nuit.

Son application ECG permet d’analyser votre rythme cardiaque pour détecter d’éventuelles irrégularités, tandis que le score d’endurance et le statut d’entraînement vous aident à mieux comprendre votre progression physique et à adapter vos efforts.

Le prédicteur de course et la technologie PacePro offrent une planification précise de votre allure en fonction du terrain, tandis que la fonction ClimbPro affiche en temps réel les ascensions en cours et à venir sur vos parcours.

La technologie SatIQ et le GPS multi-bande garantissent une précision de positionnement optimale tout en optimisant l’autonomie de la batterie. Les cartes TopoActive, les cartes SkiView et le système de guidage NextFork vous permettent de vous orienter facilement, quelle que soit votre destination. Avec Outdoor Maps+, accédez à des contenus cartographiques premium incluant des images satellites et des cartes topographiques améliorées.

La Garmin Fēnix 7 Pro propose également un suivi de santé complet. Le rapport matinal personnalisé vous donne un aperçu de votre sommeil, de votre statut de récupération et des prévisions d’entraînement, tandis que la fonction Body Battery vous aide à gérer vos niveaux d’énergie en fonction de votre activité et de votre récupération. Le coach de sommeil et la détection automatique des siestes vous offrent des recommandations personnalisées pour améliorer votre récupération et optimiser vos performances.

La Garmin Fenix 7 Pro Solar Edition modèle 47mm en noir est en promotion à 599 € en ce moment chez Boulanger, soit une remise de 20 % par rapport à son prix officiel de 749,99 €.

