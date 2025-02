xTool a précédemment lancé avec succès plusieurs projets sur Kickstarter. Par exemple, le xTool M1, un découpeur et graveur hybride laser et lame, avait recueilli 2 869 contributeurs et collecté 2 647 157 $. De même, le xTool Screen Printer, une solution de sérigraphie intégrant la gravure laser, avait attiré 2 639 contributeurs et levé 1 115 109 $.

Cette année, xTool démarre une nouvelle campagne sur Kickstarter avec la xTool Apparel Printer, une imprimante spécialement conçue pour les textiles qui permet d'imprimer tous vos designs en un seul clic. L'imprimante pour vêtements xTool a récolté 1 million de $ (atteignant son objectif de financement participatif) en seulement 1h30 !

Elle s'adresse principalement aux professionnels, leur permettant de prendre le contrôle total de leur production grâce à une impression intelligente et rapide.

La machine représente une avancée révolutionnaire en matière de caractéristiques matérielles, notamment la précision d’impression, la taille, la vitesse, le modèle de tête d’impression, ainsi que les fonctionnalités de maintenance et de découpe.

Elle propose également une solution logicielle tout-en-un, une compatibilité Mac et une restauration d’image basée sur l’IA, faisant d’elle l’imprimante la plus riche en fonctionnalités, la plus automatisée et la plus avancée de sa catégorie, prête à surpasser les autres produits DTF de la même gamme de prix.

Voici ses caractéristiques principales :

Impressions sur tous les tissus

La xTool Apparel Printer fonctionne avec pratiquement tous les tissus : coton, cuir, polyester, toile, spandex, etc. Que le tissu soit clair ou foncé, elle offre des résultats de qualité à chaque fois.

L'appareil est basé sur la technologie d’impression DTF (Direct-to-Film), dont les fonctionnalités ont été améliorées pour le rendre plus efficace et accessible aux débutants.

De plus, si vous choisissez le pack avec le Shaker Oven, un four avec système de secouage, l’imprimante sera alors entièrement intégrée à un système de cuisson, automatisant des processus tels que l'application de la poudre adhésive, le secouage et la fixation, qui sont généralement nécessaires avec les imprimantes DTF traditionnelles.



En un seul clic, le système traite et fixe votre design en moins de 8 minutes. Il vous suffit de glisser-déposer votre design et de cliquer une seule fois : vous recevrez alors un transfert imprimé et solidifié, prêt à être pressé sur le tissu de votre choix.

Technologie à double tête d'impression

Grâce à deux têtes d'impression Epson i1600, vos designs prennent vie avec une résolution HD. Ce haut niveau de détail est possible grâce à une matrice haute densité (NPI 300) de gouttes d'encre ultrafines (3,8 pL). Les deux têtes fonctionnent ensemble de manière transparente : l'une applique les couleurs vives, tandis que l'autre applique l'encre blanche, garantissant une reproduction parfaite des couleurs, même sur les tissus les plus foncés.

Caméra IA : une calibration professionnelle sans effort

Avec une caméra de 16 MP dopée à l'intelligence artificielle avec une reconnaissance intelligente, la calibration de qualité professionnelle se fait en quelques clics. La calibration automatique de la tête d'impression et la compensation des buses obstruées éliminent le besoin d'ajustements manuels fastidieux, garantissant une reproduction précise des designs et des couleurs.

Maintenance automatique avec des algorithmes améliorés

L’imprimante reste optimale même lorsqu’elle est allumée, sans être utilisée. La maintenance automatique s'effectue régulièrement dès qu’elle est sous tension, assurant son fonctionnement continu. Des algorithmes innovants utilisent les données en temps réel du capteur d'humidité de l'imprimante pour contrôler le nettoyage automatique des têtes d'impression et la circulation de l'encre blanche, réduisant ainsi le risque de bouchons dans les buses et la perte d'encre.

Logiciel tout-en-un

xTool Creative Space rend l'impression textile encore plus simple. Le logiciel élimine le besoin d'un RIP en convertissant automatiquement toute image en un format imprimable. Alimenté par l'IA, il vous permet d'améliorer vos designs de multiples façons : restaurer des images floues, générer des designs à partir de textes, optimiser les mises en page pour économiser du matériau, et bien plus encore.

L'imprimante sera disponible en deux versions :

Option 1 : imprimante xTool Apparel Printer seule

Super Early Bird : 3 999 $ (réduction de 33,34 % par rapport au prix normal)

Option 2 : imprimante xTool Apparel Printer + Shaker Oven (Versatile Bundle)

Super Early Bird : 6 299 $ (réduction de 30 % par rapport au prix normal)

Rendez-vous sur le Kickstarter xTool Apparel Printer pour participer, sachant que plus de 2,1 million d'euros ont déjà été récoltés !