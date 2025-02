On commence avec le casque Bluetooth JBL Live 770NC.

Doté du puissant JBL Signature Sound et de haut-parleurs de 40 mm, il vous offre un son immersif sublimé par la technologie JBL Spatial Sound.

Profitez d’un confort d’écoute optimal grâce à la réduction de bruit adaptative, qui élimine les distractions, ou restez attentif à votre environnement avec Smart Ambient.

Passez facilement d’un appareil Bluetooth à un autre grâce à la connexion multi-source, ou optez pour une écoute filaire avec la prise jack. Son capteur intelligent met automatiquement la musique en pause lorsque vous retirez le casque et la relance dès que vous le remettez.

Profitez d'une autonomie jusqu’à 65 heures sans fil et rechargez votre casque en seulement 2 heures via USB-C.

5 minutes de charge suffisent pour 4 heures d’écoute supplémentaires.

Retrouvez le casque JBL Live 770NC en noir à 89,99 € au lieu de 99,99 € en ce moment sur Amazon.

Pour information, le casque est proposé à 160,99 € sur le site officiel, avec un prix de revente conseillé de 179,99 €.



On continue avec l'Apple Watch Series 9 41mm GPS.

Grâce à ses fonctionnalités de suivi santé avancé, l’Apple Watch vous permet de surveiller votre taux d’oxygène dans le sang et de réaliser un électrocardiogramme à tout moment. Vous recevez des notifications en cas d’arythmie et pouvez suivre la qualité de votre sommeil avec Phases du sommeil. Le capteur de température vous offre également une vision plus précise de votre état de santé général.

Véritable coach au poignet, l’app Exercice propose diverses méthodes d’entraînement et fournit des données détaillées pour mieux analyser vos performances. De plus, trois mois d’abonnement à Apple Fitness+ sont offerts avec votre Apple Watch.

Des fonctionnalités de sécurité, comme la Détection des chutes et la Détection des accidents, contactent automatiquement les secours en cas de besoin. L’Appel d’urgence vous permet également d’alerter les services d’urgence d’une simple pression sur un bouton.

Parfaitement intégrée à l’écosystème Apple, l’Apple Watch se connecte sans effort à vos appareils et services. Elle permet de déverrouiller automatiquement votre Mac, d’effectuer des paiements avec Apple Pay et, grâce à la Localisation précise, de retrouver votre iPhone en un instant.

Conçue pour durer, elle est résistante aux chutes, à la poussière avec un indice de protection IP6X et à l’eau jusqu’à 50 mètres.

L'Apple Watch Series 9 41mm GPS avec bracelet noir en nylon tissé est disponible en ce moment à 300,06 € chez Boulanger avec livraison gratuite.

Pour rappel, le modèle GPS avait été lancé à 449 €.

Enfin, on termine avec la TV QLED TCL MiniLED 65C805 65".

Grâce à une technologie avancée de rétroéclairage, elle offre une luminosité éclatante, un contraste profond et une uniformité parfaite pour une expérience visuelle immersive, quel que soit l’environnement. La technologie QLED restitue des couleurs intenses et naturelles, sublimant chaque détail pour un rendu ultra-réaliste.

Avec la définition 4K HDR PREMIUM 1300, profitez d’une qualité d’image exceptionnelle, où la luminosité intense, les noirs profonds et la précision colorimétrique offrent un spectacle époustouflant. L’écran natif 144Hz garantit une fluidité parfaite, idéale pour les scènes d’action rapides et les événements sportifs, sans saccades ni flou de mouvement.

Le téléviseur prend en charge toutes les normes HDR, y compris HDR10, HDR HLG, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ, assurant une qualité d’image optimale quelle que soit la source.

Bénéficiez également d’une réactivité exceptionnelle lorsque vous jouez grâce à la prise en charge du HDMI 2.1, ALLM, VRR 144Hz et VRR 120Hz, ainsi qu’au mode de jeu avancé incluant FreeSync Premium Pro et un accélérateur 240Hz, garantissant un temps de réponse réduit et des animations ultra-fluides. La technologie DLG 240Hz (Dual Line Gate) ajuste automatiquement le taux de rafraîchissement pour une expérience de jeu encore plus immersive.

Google TV centralise tous vos contenus, réunissant films, séries et émissions de vos applications et abonnements pour un accès simple et rapide.

Vous pouvez obtenir la TV QLED TCL MiniLED 65C805 65" à 649 € en ce moment sur Rakuten grâce au code RAKUTEN50 (vendeur Boulanger).

