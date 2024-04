Commençons par la souris gaming sans fil Bluetooth HyperX Pulsefire Haste 2.



Avec un poids léger de 61 g et une autonomie de 100 heures, elle propose une connectivité sans fil bi-mode, permettant de basculer entre les connexions sans fil 2,4 GHz et Bluetooth selon les besoins. De plus, elle est fournie avec un câble de chargement pour pouvoir être utilisée en mode filaire tout en se rechargeant.

La souris intègre également un capteur de précision HyperX 26K offrant une résolution native allant jusqu'à 26 000 PPP et une vitesse de suivi atteignant 650 IPS. Les commutateurs HyperX personnalisés offrent un retour tactile et audible pour chaque clic.

Le logiciel HyperX NGENUITY permet de personnaliser les paramètres de la souris, y compris les macros pour les 6 boutons programmables, les paramètres de résolution et l'éclairage RGB.

La souris gaming sans fil Bluetooth HyperX Pulsefire Haste 2 est au prix de 89,99 € au lieu de 109,99 €, soit une remise de 18% sur la Fnac. La livraison est offerte.



