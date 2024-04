Commençons avec le mini PC NiPoGi AM08PRO.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 7735HS avec 8 cœurs, 16 threads, 16 Mo de cache et une fréquence pouvant atteindre 4,75 GHz ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon 680M (12 cœurs, 2200 MHz).

3 modes sont disponibles :

Mode silencieux, pour regarder des films,

Mode automatique, pour les tâches de bureautique moyennes,

Mode performance, pour les jeux.

Le mini PC dispose de 32 Go de DDR5 double canal extensible jusqu'à 64 Go (2x 32Go) ainsi que d'un SSD PCIe 3.0 M.2 2280 de 512 Go extensible jusqu'à 2 To en ajoutant un SSD NVME ou SATA.

Il prend en charge le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et un port RJ45 est intégré.

Avec les 2 ports HDMI 2.0 et le port Type-C (4K 60Hz), vous pouvez afficher sur 3 écrans en même temps.

Le mini PC NiPoGi AM08PRO est à 459,80 €avec le coupon de -5% sur Amazon, et son prix officiel est 1 499 €.





Passons à l'imprimante 3D Flashforge Adventurer 5M Pro.

Dotée d'un solide cadre en alliage Core XY, avec une large zone d'impression de 220 x 220 x 220 mm et une plaque en acier PEI flexible double face, l'Adventurer 5M Pro offre une impression rapide grâce à sa vitesse maximale élevée de 600 mm/s, permettant de produire la plupart des modèles en seulement quelques heures.

La technologie d'annulation des vibrations garantit des impressions impeccables à chaque fois et la gestion est facile grâce à l'écran tactile LCD de 4,3 pouces.

L'imprimante 3D est équipée d'un système de refroidissement à deux canaux efficace et prend en charge une large gamme de matériaux tels que le PLA, l'ABS, le PETG, le PLA-CF, le PETG-CF et bien d'autres.

Elle offre également des fonctionnalités avancées telles que le nivellement automatique en un clic, un chauffage rapide de la buse pour un détachement facile, une filtration interne et externe, la récupération après une coupure de courant, une alerte de fin de filament, un arrêt automatique, ainsi que la surveillance à distance via une caméra.

L'imprimante 3D Flashforge Adventurer 5M Pro est à 449 € avec le code NNNFRAT5P sur Geekbuying, avec la livraison gratuite de Pologne.



Enfin, terminons avec le Samsung Galaxy S24 128 Go + Galaxy Tab A9+ 128 Go offerte.

Le smartphone est doté d'un écran de 6,2 pouces FHD+ 120Hz plus lumineux et aux bordures plus fines ainsi que d'un cadre en aluminium de qualité aérospatiale, résistant à l'eau et à la poussière.

Côté photo, on trouve un capteur de 50 MP et des zooms jusqu'à x30 avec IA.

L'IA vous permet également d'effectuer une recherche instantanée, de traduire vos conversations en temps réel ou encore de retoucher vos photos sans effort.

Le Galaxy S24 est équipé d'une batterie intelligente qui prolonge sa durée de charge, vous permettant ainsi d'en profiter plus longtemps.

Le Samsung Galaxy S24 128 Go + Galaxy Tab A9+ 128 Go offerte est à 799 € avec le code SAM24C sur Boulanger. Vous pouvez également bénéficier de 100 € de bonus rachat au panier ainsi que de 100 € remboursés par Samsung jusqu'au 26/05.







